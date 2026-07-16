La conmovedora historia de “Panamá": perrito chihuahua robado en Michoacán y rescatado en Quintana Roo

Un milagro o suerte llegó a una familia en Michoacán, luego de encontrar a su perrito de raza chihuahua que fue robado , pero su historia causó curiosidad al saber que fue encontrado hasta el estado de Quintana Roo.

Sus dueños pasaron momentos de angustia por la desaparición de su pequeño "Panamá", como se llama esta peculiar perrita, quien finalmente apareció a más de mil kilómetros de distancia.

Una denuncia que cruzó fronteras para salvar a perrito

El perrito fue sustraído de Michoacán y lo encontraron en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, lo que puso fin a la angustia gracias a una denuncia en línea que cambió la historia.

La Fiscalía del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones y logró localizar y rescatar al perrito. Las autoridades indicaron que el animal se encuentra en buen estado de salud.

"Panamá es muy importante para su familia, ya que su padre acaba de fallecer (...) hoy pido por favor a todas las personas que no nos quedemos callados, que ya basta de tantos maltratos a los animalitos que no tienen voz", comentó Ana Zetina, integrante de la familia dueña del perrito.

Fiscalía señala que entregarán perrito a su dueño

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Fiscalía de Quintana Roo, publicó que supieron del caso tras una denuncia en línea presentada desde Michoacán por la sustracción y el posible maltrato y/o crueldad animal de un perrito.

El perrito actualmente se encuentra bajo resguardo de la fiscalía y será entregado a su propietario, para quien representa un importante apoyo de compañía emocional.

No obstante, sobre la forma en cómo fue robado y por quién aún se desonocen los detalles, así como la manera en que fue llevado desde el norte de México hasta el estado de Quintana Roo, ubicado a unos mil 900 kilómetros.