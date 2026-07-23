Caso del perrito Rocky: los años de prisión que podría recibir la mujer acusada de maltrato animal en Saltillo

La Fiscalía de Coahuila buscará la pena máxima para Liliana “N”, la mujer acusada de arrastrar y atropellar al perrito “Rocky” en Saltillo, esto luego de que el animalito muriera a consecuencia de las heridas sufridas.

El caso por maltrato animal se agravó al confirmarse que el perro de raza Gran Pirineo murió por el trauma medular agudo que sufrió por el arrastre, esto le provocó daños neurológicos irreversibles.

La presunta dueña de “Rocky” fue vinculada a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Femenil, pero en caso de ser encontrada culpable, podría recibir varios años de prisión.

¿Qué dice el Código Penal de Coahuila por maltrato animal?

“Rocky”, era un perrito de 14 años que fue brutalmente arrastrado por una camioneta el pasado 19 de julio, presuntamente conducida por su propia dueña, en calles de Saltillo.

El caso fue compartido por la asociación Dignidad Animal AC, donde a través de un video difundió el momento en que el perrito sufrió maltrato animal. Minutos después, la misma camioneta atropelló hasta tres veces al can.

Por estos hechos, Liliana “N” fue detenida por la Fiscalía de Coahuila tras un cateo ocurrido el pasado martes 21 de julio. Los cargos que enfrentaba en ese momento eran por maltrato animal provocando lesiones.

De acuerdo con el Código Penal, este delito se sanciona con una pena de dos a cuatro años de prisión, además de una multa de entre 100 y 500 días, conforme a lo establecido en el artículo 261, referente a los delitos de crueldad y violencia contra los seres sintientes.

Pero el caos dio otro giro, luego de que se informara de la muerte de “Rocky”, quien tras ser ingresado por heridas graves, finalmente perdió la batalla la mañana de este miércoles.

Años de prisión que podría recibir Liliana “N” en Saltillo, Coahuila

Tras la muerte del perrito, el Código Penal establece medidas agravantes para los delitos de crueldad animal:

“Se aumentarán las penas señaladas cuando se hubiera causado al ser sintiente la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal”.

Por ello, Liliana podría recibir la pena máxima que van hasta los 8 años en prisión por atropellar a su perrito de 14 años.