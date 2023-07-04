Así fue el quiebre entre Osorio Chong y Alejandro Moreno

El pasado lunes, Osorio Chong, junto a otros tres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su salida después de más de 30 años. Chong acusó directamente a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dirigente del tricolor, de desviar al partido y mirar solo para sus propios intereses.

“Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió nuestro gran Instituto Político; miró solo para sus propios intereses, para su ambición y para su protección (…) Lo destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos”, dijo.

Es importante destacar que el declive de la relación entre ambos políticos se dio con el paso de los años, pero, ¿cuál fue el inicio de la disputa?

Osorio Chong, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renuncian al PRI|FIA

¿Cómo empezó Osorio Chong en el PRI?

Osorio Chong entró al tricolor en 1991, al encargarse del área de prensa y propaganda del entonces candidato a la alcaldía de Pachuca, Mario Viornery Mendoza. Llegó a ser gobernador de Hidalgo de 2005 a 2011 y a ser secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2018, Osorio Chong llegó a ser el coordinador del tricolor en el Senado de la República, con el visto bueno de quien fuera la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, quien salió junto a él. Para 2019 el PRI renovó su dirigencia y llegó Alejandro Moreno, por lo que hubo cambios dentro.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas|Twitter @DirectoOaxaca

¿Cuál fue el quiebre entre Osorio Chong y Alejandro Moreno?

Se piensa que la disputa entre Alito Moreno y Osorio Chong comenzó en 2022 después de los resultados que obtuvo el tricolor en la contienda electoral, pues perdieron las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca; a partir de ahí, el senador insistió en que la derrota se debió en gran medida al manejo que tiene el partido desde la dirigencia nacional, por lo que exigió la renuncia de este.

Posteriormente, tras la polémica de los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, donde supuestamente exhibió actos de corrupción de Alito Moreno, Osorio Chong afirmó que los señalamientos ponían en riesgo la alianza que habían hecho con el PAN y PRD.

El conflicto aumentó cuando la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no respaldó la iniciativa que impulsaron los diputados para prolongar el apoyo de la Sedena a la Guardia Nacional en seguridad pública.En diciembre de 2022, el Consejo Político Nacional del partido tricolor, sin convocar a una Asamblea Nacional, aprobó una reforma que extendió la presidencia de Alejandro Moreno hasta 2024.

Días después, Osorio Chong y Ruiz Massieu impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar que, en sus palabras, una persona se adueñara del partido. La suma de estos roces, junto a otros, dieron como resultado la salida de importantes militantes del tricolor.

¿Qué senadores renunciaron al PRI?

En la conferencia de prensa convocada, se anunció la salida de Osorio Chong junto a Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga del PRI; sin embargo, afirmaron que crearán el movimiento "Congruencia por México".