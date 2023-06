Claudia Ruiz Massieu no participará en proceso del Frente Amplio por México

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu informó que no participará en el proceso que realiza el llamado Frente Amplio por México para elegir candidato presidencial y que encabezan los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Hoy, tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible y hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, dijo la senadora tricolor.

Ruiz Massieu aseguró que ha impulsado una visión ciudadana para participar en este proceso, pero dijo que la decisión tomada se da desde lo que llamó “el deber ser”, no por los requisitos, sino por los principios.

“Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido nuestras instituciones con determinación”.

Ruiz Massieu no participará para no caer, en lo que llamó una simulación

La legisladora comentó que no puede participar en el proceso, ya que puede caerse en una simulación, ya que dicho proceso es parecido a lo que están haciendo los aspirantes oficialistas, con lo que llamó una precampaña abierta e ilegal.

“En el método presentado, veo una propuesta pragmática, para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso, que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado, que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, recalcó Ruiz Massieu.

Aunque señaló esta parte del proceso, la senadora tricolor aclaró que respetará a quienes decidan registrarse en el proceso de los partidos de oposición.

“A quienes decidan registrarse, les expreso mi respeto. A la ciudadanía le hago una llamado, a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy, y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia”.