El pasado 13 de julio del 2026, un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel, Alemania, presentaron la producción a escala piloto del CAU-10-H, un material altamente poroso que extrae agua potable del aire, esto gracias a que puede absorber la humedad como una esponja y al mismo tiempo liberarla mediante ciclos de calor.

Este material podría aprovechar el calor residual de panaderías o centros de datos, reduciendo drásticamente el consumo eléctrico de los aires acondicionados.|© Christina Anders, Uni Kiel

De acuerdo con su comunicado, este avance representa un avance crucial para la ciencia porque ofrece una solución escalable y de bajo costo para combatir la escases global de agua, lo cual beneficia directamente a poblaciones en zonas áridas, regiones con estrés hídrico severo y sectores industriales. Esta innovación es como si hubiesen creado a un Frozono de la película de Los Increíbles que absorbía la humedad del aire para hacer hielo, solo que en este caso, el elemento se mantiene en su forma líquida.

El conocer de esta tecnología sostenible es crucial para los futuros avances y proyectos de la humanidad, más sobre su llegada a otras partes del mundo y su implementación comercial para que cualquiera pueda beneficiarse de esta nueva herramienta.

¿Cómo funciona el material que recolecta agua potable del aire?

La investigación detalló que se lleva a cabo todo un proceso con condiciones estrictamente necesarias para que pueda absorberse el agua del aire. Esta secuencia comienza gracias al material hecho de estructuras metalorgánicas —también conocidas como MOF— las cuales captan las moléculas de agua a temperatura ambiente con una humedad relativa mínima del 18%, que al calentarse con la luz solar o electricidad (a unos 70ºC) libera el agua atrapada de forma rápida y continua.

Así, un kilogramo de este nuevo material compuesto, es capaz de producir hasta 1.8 litros de agua al día directamente del aire y en temperatura ambiente, incluso en condiciones secas. Asimismo, también funciona como un sistema de enfriamiento tres veces más potente que los actuales geles de sílice.

Cabe destacar que esto dejó de ser solo una teoría o experimento, ya que el equipo pudo producir un total de 30 kilogramos, demostrando que su costo de fabricación industrial sería de entre 12 y 14 dólares por kilo.