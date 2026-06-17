Placa Norteamericana y del Caribe: por qué generan sismos en México y Cuba

Los sismos que se registran en México, Cuba y otras regiones del Caribe no ocurren por casualidad. Debajo de la superficie terrestre existe una compleja interacción entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe, dos gigantes tectónicos cuyos movimientos generan tensión, deformaciones y actividad sísmica constante.

Esta zona forma parte de uno de los sistemas geológicos más activos del continente americano, donde la energía acumulada durante años puede liberarse en cuestión de segundos.

¿Dónde se ubican la placa del Caribe y la Norteamericana?

La placa Norteamericana es una de las más grandes del planeta y abarca gran parte de América del Norte, además de extenderse hacia el Atlántico y parte del Caribe.

Por su parte, la placa del Caribe se localiza bajo el mar Caribe y buena parte de Centroamérica. Aunque es mucho más pequeña, se encuentra rodeada por varias placas tectónicas, entre ellas la Norteamericana, la Sudamericana, la de Cocos y la de Nazca.

El límite entre la placa del Caribe y la Norteamericana se extiende desde Centroamérica hasta las Antillas Mayores, incluyendo zonas cercanas a Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico, donde la actividad sísmica es frecuente.

Actividad sísmica en el mar Caribe|Schmidt Ocean Institute

¿Por qué la placa del Caribe es una zona sísmica activa?

La placa del Caribe está sometida a fuerzas tectónicas provenientes de varios frentes. Su posición entre diferentes placas provoca que experimente movimientos de compresión, deslizamiento y deformación.

Los especialistas consideran esta región una de las más complejas desde el punto de vista tectónico debido a la diversidad de procesos geológicos que ocurren simultáneamente. Esto favorece la generación de terremotos, actividad volcánica y, en algunos casos, tsunamis.

Además, los límites de la placa concentran numerosas fallas geológicas activas capaces de acumular energía durante largos periodos antes de liberarla en forma de sismo.

Fallas geológicas en el Caribe|Sciencedirect

Qué países está en la zona de interacción de estas placas

La zona donde interactúan la placa Norteamericana y la del Caribe abarca varios países y territorios del continente.

Entre ellos destacan:



México, principalmente en el sureste.

Cuba.

Belice.

Guatemala.

Honduras.

Jamaica.

República Dominicana.

Haití.

Puerto Rico.

Todos estos territorios se encuentran cerca de sistemas de fallas y límites tectónicos activos, por lo que registran distintos niveles de actividad sísmica.

¿Por qué ocurren sismos entre la placa del Caribe y la Norteamericana?

Los sismos se producen porque ambas placas están en movimiento permanente. Sin embargo, no se desplazan a la misma velocidad ni en la misma dirección.

En gran parte de su límite, la interacción ocurre mediante fallas de deslizamiento lateral, donde una placa se mueve respecto a la otra. Este roce genera acumulación de tensión en las rocas hasta que la energía se libera repentinamente en forma de terremoto.

En el sur de México y el norte de Centroamérica la situación es todavía más compleja, ya que también interviene la placa de Cocos, creando una región de intensa actividad tectónica. Los investigadores consideran que esta confluencia de placas explica buena parte de los terremotos que afectan a México y al Caribe.

La combinación de movimientos, fallas activas y límites tectónicos convierte a esta región en una de las más dinámicas del planeta desde el punto de vista geológico.