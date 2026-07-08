¡De Iztapalapa para el mundo! UAM convierte el alcohol de chelerías en biogás y agua de riego; así funciona

La Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM) convierte alcohol en biogás en un proyecto ecológico de Iztapalapa para el mundo que podría ayudar con la contaminación de las chelerías en la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con su comunicado, desde hace 3 años la institución ―en conjunto con la alcaldía― recibió litros de bebidas decomisadas en negocios clandestinos con el fin de transformarlas en biocombustible.

¿Cómo logró la UAM convertir el alcohol en biogás?

Los especialistas explicaron que este proceso de transformación se logra vertiendo el líquido en un biorreactor anaerobio, que es un es un sistema cerrado donde microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno. Así, la Planta Piloto 9 de campus, ahora es usada por estos seres especializados que degradan el etanol y lo convierten en biogás, un generador de energía térmica y eléctrica.

Este componente sirve para calentar calderas, estufas, secadores y sistemas de cogeneración; además, tras ser purificado y convertido en biometano se utiliza como combustible para autobuses y camiones de basura.

¿Para qué sirve el proyecto de la UAM?

Aquí no se desperdicia nada, pues el proceso es de economía circular, y tras extraer el biogás, el líquido residual para por humedales artificiales con grava, tezontle y vegetación, para absorber nutrientes que finalmente desinfectan con ozono y generan agua tratada completamente segura para el riego de las áreas verdes.

¿Qué se necesita para que este proyecto se mantenga a flote?

Este proyecto es de suma importancia porque evitará el desastre ecológico que representa verter directamente los miles de litros de alcohol etílico al drenaje público, lo cual contamina severamente y altera las redes de tratamiento de aguas. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el biogás generado es útil para el campus, los investigadores aclararon que no buscan competir directamente con el gas doméstico, sino servir como un modelo de remediación ambiental y manejo de residuos complejos.

Asimismo, la viabilidad de esta iniciativa es asegurar un presupuesto gubernamental fijo, por lo que actualmente buscan firmar un convenio institucional con la alcaldía Iztapalapa para que blinde el programa contra los cambios de administración política y garantice entregas reguladas de etanol.