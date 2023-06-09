¡Cuánto ha cambiado! Esta es la historia del voto en México

Tras pasar las elecciones 2023, las cuales dejaron puntos importantes como que fueron las más grandes en Edomex y fue elegida la primera gobernadora de la entidad, es importante conocer la historia del voto en México y cómo ha cambiado.

A través del tiempo en México, el sufragio ha ido cambiado, pasando desde el derecho al voto de las mujeres, hasta el uso de urnas electrónicas como las utilizadas para elegir a la gobernadora en Estado de México el pasado 4 de junio.

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¿Cuándo se logró el derecho al voto en México?

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se estableció un voto universal masculino con, relativamente, pocas restricciones. Las primeras elecciones de México se llevaron a cabo en 1824, cuando se eligió al presidente, quedando electo, Guadalupe Victoria, el vicepresidente de la República, Nicolás Bravo, así como 38 senadores.

¿Cuándo se logró que las mujeres en México pudieran votar?

De acuerdo con el gobierno de México, el derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición al artículo 115 para permitirles la participación en los sufragios. Hasta el 17 de octubre de 1953 se terminó el trámite legislativo, por lo que fue el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres en México votaron por primera vez en una elección federal.

El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma que reconoció el derecho de voto a las mujeres|Twitter @INEMexico

¿Qué ley protege el derecho al voto?

El artículo 35 de la CPEUM se encarga de proteger el voto de los mexicanos, catalogando como derechos de la ciudadanía:



Votar en las elecciones populares;

Poder ser votada en condiciones de paridad.

¿Cuáles son las características del voto en México?

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 7 se menciona que el voto es:



Intransferible: las y los ciudadanos no pueden facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto.

Universal: toda la ciudadanía mexicana tiene derecho a votar sin discriminación alguna.

Libre: el electorado ejerce su derecho al voto conforme a su propia voluntad.

Secreto: la preferencia de la ciudadanía se expresa en privado, de manera reservada y sin ser observado.

Directo: la ciudadanía elige por sí misma a sus representantes y gobernantes sin intermediarios.

Personal: el electorado debe acudir personalmente a la casilla para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión.

Actualmente, para poder ejercer el voto es necesario contar con la credencial para votar.