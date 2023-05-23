¿Cuál es la función del DOF?

Es común que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publique alguna ley, reglamento, acuerdo y demás actos expedidos por los poderes de la Federación; ante esto es de suma importancia saber qué es, cuál es su función e importancia en México.

De acuerdo con la secretaría de Gobernación (Segob), desde el surgimiento de la República Mexicana, ya se había previsto la necesidad de dar a conocer las disposiciones oficiales que emanaran los poderes del Estado, dándole al jefe del Ejecutivo la capacidad legal para publicarlas.

¿Qué es el DOF y qué función tiene?

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 27, encomienda a la Segob el publicar las leyes y decretos que expidan el Congreso de la Unión, alguna de las dos Cámaras o el presidente, así como administrar y publicar el DOF.

El DOF se define como: "Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que tiene la función de publicar en territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación". La función es que estos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos.

¿Cuándo se creó el DOF?

El Diario Oficial de la Federación obtuvo este título en 1987; sin embargo, tuvo toda una historia para poder llegar a esto, pues la existencia del periódico oficial en nuestro país se remonta a algunos años antes del surgimiento de la República.

Fue el 2 de enero de 1810, año en que se iniciaría la Revolución de Independencia, cuando comenzó a circular la primera publicación periódica titulada Gaceta del Gobierno de México.

En la Constitución de 1917 se reglamentó con exactitud que el Ejecutivo reconoce la existencia de una ley y ordena su cumplimiento una vez que haya sido publicada en el DOF. Fue en ese año cuando el periódico del gobierno llevó el título más extenso: "Diario Oficial. Secretaría de Gobernación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos".

Finalmente, el 24 de marzo de 1987, cuando adquirió el nombre que hasta hoy en día se utiliza, el Diario Oficial de la Federación, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.