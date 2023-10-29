¿No localizas a un familiar en Guerrero afectado por el huracán “Otis”? Regístrate, trataremos de ayudarte

El huracán “Otis” dejó hasta el momento un saldo de 48 personas muertas y más de 30 desaparecidas. El meteoro impactó la semana pasada con categoría 5, en especial a la ciudad de Acapulco, Guerrero, con vientos de 260 kilómetros por hora, y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Diversas zonas están inundadas, mientras que comercios, hoteles y casas quedaron dañados tras el paso del huracán.

Además, diversos habitantes han reportado saqueos y rapiña en locales comerciales afectados. Incluso el centro comercial Galerías Diana sufrió un incendio el pasado viernes.

En Fuerza Informativa Azteca estamos dispuestos a ayudarte

Ante la inacción de las autoridades, en Fuerza Informativa Azteca te queremos ayudar a encontrar a un familiar desaparecido. Desde hace unos días, por nuestras pantallas y plataformas digitales puedes consultar los nombre de las personas que se acercan a nuestros reporteros para informar que están bien.

Ahora, deseamos que nos brinden la información de tu familiar que vive en Guerrero y de quien no tienes contacto desde que el impacto del huracán “Otis”.

Los enviados especiales de Fuerza Informativa Azteca harán lo posible por hallar a las personas que estén afectadas por el fenómeno meteorológico y que no han podido contactarse, por las fallas en las redes de comunicaciones.

¿Qué daños ha dejado el huracán “Otis”?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que más de mil 300 trabajadores de la empresa productiva del Estado laboran para restablecer el suministro de energía eléctrica a más de 300 mil personas que se quedaron sin servicio.

Además, el meteoro causó daños en varios hospitales públicos, por lo cual al menos 600 pacientes debieron ser trasladados fuera de la región.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico nacional informó que durante este domingo, la depresión tropical 19-E podría intensificarse a la tormenta tropical “Pilar”. Este fenómeno está localizado al sur de las costas de Chiapas.

Durante este domingo, la depresión tropical generará lluvias muy fuertes a puntuales e intensas en Chiapas y Oaxaca.