VIDEO: Se registra incendio en la costera Miguel Alemán de Acapulco, en medio del desastre que dejó “Otis”

Un nuevo incendio se registró en un edificio ubicado en la costera Miguel Alemán, una de las vialidades más importantes de Acapulco, en medio de los severos daños que dejó el paso del huracán “Otis” el pasado martes.

El corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA) detalló que las llamas comenzaron en un restaurante bar, elementos de protección Civil y bomberos llegaron al lugar del siniestro y lograron apagar las llamas.

Sin embargo, el incendio se extendió al local de al lado, una tienda departamental, por lo cual, los equipos de emergencia tuvieron que pasarse al otro predio para sofocar el incendio y evitar que siguieran consumiendo más locales cercanos.

Protección Civil y bomberos se quedaron en el lugar para resguardar los inmuebles ubicados cerca de La Diana Cazadora de Acapulco.

🔴 #AHORA | Se registra otro incendio dentro de los edificios dañados por #Otis, ahora en la Diana Cazadora en #Acapulco. Al momento, personal de Protección Civil y Bomberos ya resguarda la zona. pic.twitter.com/53XC6KJ5kX — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) October 27, 2023

¿Cuáles son los daños en Guerrero tras el huracán "Otis"?

El impacto del huracán "Otis" no tiene precedentes en Guerrero, donde varios municipios se han visto afectados, principalmente Acapulco y Coyuca de Benítez.

"Otis", que golpeó el estado como categoría 5, dobló, tiró, arrancó árboles de raíz, derribó palmeras, antenas y postes de cableado eléctrico; la destrucción se vio en colonias emblemáticas como Renacimiento, Progreso, Jardín Mangos o Ciudad Renacimiento y Zapata.

Más de un millón de personas resultaron afectadas en ambas regiones, que quedaron totalmente devastadas. Ahí se puede apreciar el dolor, la desesperación, la inseguridad y la nula respuesta de las autoridades, que ante los saqueos que han comenzado, no se han visto policías ni elementos de la Guardia Nacional evitando más violencia.

Una vez más, los ciudadanos saldrán adelante con la ayuda de otros ciudadanos; el resto del país ya comenzó a enviar ayuda con la esperanza de que llegue a las manos correctas, para sacar una vez más a Guerrero de las ruinas causadas por un huracán.