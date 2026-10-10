¿Cómo recibir una bendición en la Basílica de Guadalupe?

En la Nueva Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el área destinada a la bendición de agua y objetos religiosos se consolidó como uno de los espacios más concurridos por los devotos en el Cerro del Tepeyac.

Antes de la pandemia de Covid-19, estas bendiciones solían realizarse al finalizar cada misa. Sin embargo, actualmente los sacerdotes llevan a cabo el ritual en un espacio específico situado al costado del templo principal, convirtiéndolo en un sitio clave de encuentro para la fe de los peregrinos.

Al término de la misa, los fieles tienen la oportunidad de salir y recibir la bendición para sus objetos de fe. Es importante destacar que el sacerdote comienza con una oración antes de rociar el agua bendita, otorgando así la bendición divina solicitada.

Dentro de este sagrado lugar, los visitantes acuden con botellas de agua, imágenes de la Virgen de Guadalupe y otros objetos en busca de la bendición del sacerdote. Se recomienda adquirir una pequeña botella de agua que será bendecida junto con los objetos de fe.

Durante la ceremonia, el sacerdote pronuncia palabras de protección y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente, muchos fieles se acercan con sus objetos, e incluso consigo mismos, buscando la bendición del espíritu santo.

Una vez realizada la bendición, el agua se convierte en agua bendita, la cual algunos utilizan como símbolo de fe y resguardo. Los visitantes también adquieren imágenes de la Virgen de Guadalupe bendecidas, como recuerdo para ellos mismos o para sus seres queridos.

Esta práctica de bendecir el agua y los objetos en el Cerro del Tepeyac es una costumbre arraigada entre los visitantes de la Basílica de Guadalupe, representando para muchos la bondad divina recibida durante su visita a este importante lugar de devoción religiosa en México.

¿Cuál es el horario de la Capilla de Bendiciones?

Este espacio dentro del conjunto guadalupano tiene el siguiente horario de atención:



Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas

Sábado y domingo, de 08:00 a 18:00 horas

Los devotos pueden llevar a bendecir artículos religiosos de uso personal, tales como rosarios, medallas, imágenes y biblias, así como recipientes con agua para su consagración.

El servicio es completamente gratuito, aunque el santuario mantiene abiertas las aportaciones voluntarias para el mantenimiento de sus instalaciones.

¿Dónde ver el certificado de bendición en la Basílica de Guadalupe?

En la página oficial de la Basílica de Guadalupe, dentro de la sección "Tienda de artículos religiosos Colecturía", se encuentra el Certificado de Bendición Guadalupana, al que puede acceder cualquier persona que necesite la protección de la Virgen.