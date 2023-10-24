El truco con bicarbonato para quitar la comezón de los piquetes de mosquito

Cuando un mosquito pica, inyecta saliva en la piel. Las reacciones del cuerpo a la saliva son una protuberancia y comezón; aquí te traemos un truco con bicarbonato que te va a servir para esos momentos desesperantes.

Las personas reaccionan de manera diferente a las picaduras de mosquitos. Algunas personas solo reaccionan levemente, mientras que otras pueden experimentar inflamación, dolor y enrojecimiento.

Las picaduras de mosquitos pueden causar una protuberancia y comezón, pero algunas personas pueden experimentar una reacción más fuerte. Los mosquitos hembra pican para alimentarse de sangre, que necesitan para producir huevos. Los mosquitos macho no pican.

¿Cómo acabar con la comezón de los piquetes de mosquito?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se debe hacer lo siguiente en el caso de una picadura de mosquito:

Paso 1: Lava el área con agua y jabón.

Esto ayudará a eliminar cualquier saliva del mosquito que pueda causar una reacción alérgica.

Paso 2: Aplica una compresa de hielo durante 10 minutos.

Esto ayudará a reducir la inflamación y la comezón.

Paso 3: Aplica una mezcla de bicarbonato de sodio y agua.

El bicarbonato de sodio tiene propiedades antiinflamatorias y antipruriginosas (agentes, usualmente tópicos, que alivian la picazón).

Paso 4: Aplica crema contra la comezón.

La crema contra la comezón puede ayudar a aliviar la picazón y la irritación.

¿Cuánto tiempo dura la picadura de un mosquito?

Las picaduras de mosquito suelen causar picazón, enrojecimiento e hinchazón. Los síntomas suelen durar entre 3 y 7 días, pero pueden durar más tiempo en las picaduras en la cara.

La comezón es el síntoma más común y suele durar hasta 4 días. El enrojecimiento y la hinchazón suelen durar 3 o 4 días, pero pueden durar más tiempo en las picaduras en la cara. Esto se debe a que los vasos sanguíneos de la cara son más pequeños y sensibles que los de otras partes del cuerpo.

¿Cómo saber si una picadura es grave?

Las picaduras de mosquitos pueden infectarse si se rascan. Si una picadura se infecta, puede presentar enrojecimiento, calor y una raya de color rojo que se extiende desde la picadura. Si los síntomas empeoran, consulta a un médico.

Los mosquitos pueden propagar microbios que causan enfermedades, como el virus del Nilo Occidental, el dengue y la malaria. Los mosquitos se infectan con estos microbios cuando pican a una persona o animal infectado. No todas las personas infectadas con un microbio transmitido por mosquitos se enferman.

