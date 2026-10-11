Cómo saber si un dólar es falso: señales de seguridad que debes revisar

El dólar estadounidense es la moneda más usada del mundo, por lo que es bastante común que se hagan piezas falsas, las cuales no solo circulan en Estados Unidos, pues también pueden llegar a México.

¿Cómo detectar un dólar falso paso a paso?

Para detectar un dólar falso se deben seguir los siguientes pasos:



Tocar el billete: La textura tiene una firmeza y aspereza característica. Además, la impresión sobre el retrato y los números se siente al tacto.

La textura tiene una firmeza y aspereza característica. Además, la impresión sobre el retrato y los números se siente al tacto. Ver el billete: A contraluz se debe observar la marca de agua, el hijo de seguridad y la microimpresión de textos diminutos.

A contraluz se debe observar la marca de agua, el hijo de seguridad y la microimpresión de textos diminutos. Reverso del billete: Girar la pieza para identificar la tinta variable y la franja azul que muestra campanas y números que se mueven.

Además, la aplicación Cash Assist es una herramienta oficial que permite identificar la mayoría de las piezas.

¿Cuáles son las marcas de seguridad del billete dólar?

Número de serie: En la parte frontal de cada billete se imprime dos veces un código irrepetible compuesto por once caracteres entre cifras y letras.

Indicadores de la Reserva Federal: Los billetes con un valor de $5, $10, $20, $50 y $100 cuentan con una combinación alfanumérica asociada a una de las 12 sedes de la Reserva Federal.

Letra y número de posición del billete: Ubicados en la cara principal de los billetes de $2, $5, $10, $20, $50 y $100, este par compuesto por una letra y un número señala el lugar exacto dentro de la plancha en el que fue impresa la pieza.

Número de placa del anverso y reverso: Estos códigos permiten individualizar las planchas empleadas durante el proceso de impresión de ambas caras del billete.

Sello del Tesoro: El emblema de color verde situado a la derecha de la figura principal representa al Departamento del Tesoro estadounidense.

Año de la serie: Esta fecha señala el momento en que el Secretario del Tesoro dio el visto bueno a una nueva imagen, o bien cuando se añadió la firma de una nueva autoridad al grabado.

¿Cómo usar Cash Assist para detectar un dólar falso?

Cash Assist es la aplicación para verificar la autenticidad de los billetes emitidos por la Reserva Federal y está disponible en México para dispositivos Android e iOS a través de Google Play Store y Apple App Store, respectivamente.

¿Qué hacer si recibes un dólar falso en México?

No debes utilizarlo en tus transacciones, ya que pagar con piezas falsas constituye un delito federal sancionado con hasta doce años de cárcel.

Lo correcto es acudir a cualquier banco para que lo remitan sin costo al Banco de México, único organismo facultado en el país para determinar la validez de las piezas.

