Precio del dólar sigue ganando terreno frente al peso este 9 de octubre 2026

El precio del dólar se mantiene con ligeros cambios que no impactan su estabilidad para este viernes 9 de octubre de 2026; el tipo de cambio registra distintos valores dependiendo de la institución financiera y la zona del país.

A continuación, te presentamos el precio del dólar, dólar canadiense, Bitcoin y el petróleo.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 9 de octubre de 2026?

Este viernes 9 de octubre, el dólar estadounidense se cotiza en 16.20 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta en Banco Azteca.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy:



Compra: $16.20 pesos

Venta: $18.85 pesos

El precio puede presentar variaciones durante el día y entre las distintas instituciones bancarias.

Precio del dólar canadiense en México este 9 de octubre 2026

El dólar canadiense también registra diferentes valores frente al peso mexicano. Este viernes 9 de octubre se encuentra en:



Compra: $11:00 pesos

Venta: $12.79 pesos

Precio del dólar en Tijuana hoy 9 de octubre de 2026

En Tijuana, el tipo de cambio reportado este viernes presenta los siguientes valores:



Compra: $16.80 pesos

Venta: $17.10 pesos

La cotización puede variar dependiendo de la casa de cambio y la zona fronteriza.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de octubre de 2026?

El Bitcoin registra una cotización de 81 mil 944.26 pesos por unidad este viernes 9 de octubre de 2026. Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 506 mil 493 pesos por unidad.

¿A cuánto está el petróleo de México hoy?

El precio del petróleo cae este viernes, ya que se aliviaron las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, en medio de conversaciones productivas para poner fin a la guerra que ha perturbado los mercados energéticos mundiales.

Petróleo Brent: 103.08 dólares por barril

Petróleo WTI: 91.00 dólares por barril