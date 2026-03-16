Premios Oscar 2026: ¿por qué Autumn Durald hizo historia tras casi un siglo en los premios de la Academia con ‘Sinners’?

Los Premios Oscar 2026 dejaron uno de los momentos más significativos de la ceremonia cuando Autumn Durald Arkapaw subió al escenario para recibir el premio a Mejor Fotografía por la película 'Sinners'. Con este reconocimiento, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar esta categoría en casi un siglo de historia de los Oscar , un hecho que marcó uno de los instantes más aplaudidos de la noche.

En su discurso, la directora de fotografía pidió a las mujeres presentes que se pusieran de pie, agradeciendo el apoyo que recibió durante su carrera. “No estaría aquí sin ustedes”, expresó emocionada al recibir la estatuilla.

Una victoria histórica en los Premios Oscar 2026

El triunfo de Autumn Durald Arkapaw en los Premios Oscar 2026 representa un cambio importante en una categoría que históricamente ha sido dominada por hombres.

Antes de Autumn Durald Arkapaw, solo tres mujeres habían logrado siquiera una nominación en fotografía dentro de los Premios Oscar. La primera fue Rachel Morrison en 2018, seguida por Ari Wegner y Mandy Walker en años posteriores.

Con su triunfo en los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw también se convierte en la primera mujer de color en recibir una nominación y en ganar en esta categoría.

El trabajo detrás de “Sinners”

El premio en los Premios Oscar 2026 reconoce el trabajo visual realizado por Autumn Durald Arkapaw en la película 'Sinners' , dirigida por Ryan Coogler.

El proyecto representó un reto técnico importante, ya que fue la primera ocasión en que una directora de fotografía rodó una película utilizando el formato IMAX de gran tamaño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HOLLYWOOD EN ALERTA MÁXIMA: GUERRA ENTRE IRÁN, EU E ISRAEL OBLIGA A BLINDAR LOS PREMIOS ÓSCAR 2026

Autumn Durald Arkapaw con una carrera marcada por proyectos importantes

Antes de su triunfo en los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw ya había trabajado en producciones reconocidas dentro de la industria.

Entre sus créditos se encuentran proyectos como Black Panther: Wakanda Forever, así como otros trabajos en cine y videoclips musicales.

A lo largo de su trayectoria, Autumn Durald Arkapaw ha señalado que cuando comenzó su carrera era difícil encontrar referentes femeninos en la dirección de fotografía.

Autumn Durald Arkapaw deja un mensaje para las mujeres en la industria

Durante su discurso en los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw aprovechó el momento para agradecer a quienes la acompañaron durante su carrera.

La directora de fotografía dedicó el reconocimiento a las mujeres que han trabajado dentro de la industria cinematográfica y que han abierto camino en áreas donde históricamente han tenido menor presencia.

Durante su discurso, Autumn Durald Arkapaw afirmó que su premio puede inspirar a nuevas generaciones. Señaló que muchas niñas que se parecen a ella ahora creerán posible convertirse en directoras de fotografía. También dijo que la victoria no era solo personal, sino un logro que comparte con todas las mujeres y niñas.