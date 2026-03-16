El dolor detrás de los Premios Oscar 2026: el cortometraje que muestra habitaciones de niños asesinados en tiroteos en EU

Los Premio Oscar 2026 también están dando espacio a historias que muestran una de las heridas más profundas de Estados Unidos: los niños asesinados en tiroteos . La Academia reconoció como Mejor Cortometraje Documental a "All the Empty Rooms", una producción que retrata las habitaciones que quedaron intactas tras la muerte de niños víctimas de tiroteos en Estados Unidos.

El proyecto, dirigido por Joshua Seftel y producido por Conall Jones, documenta las habitaciones que quedaron intactas después de la muerte de menores víctimas de violencia armada.

Un proyecto que muestra el vacío que dejan los tiroteos en Estados Unidos

El documental sigue el trabajo del periodista Steve Hartman y del fotógrafo Lou Bopp, quienes durante varios años visitaron hogares donde los dormitorios de los menores permanecen intactos como una forma de preservar su memoria.

El proyecto se convirtió en uno de los momentos más comentados durante los Premios Oscar 2026 por el impacto emocional de sus imágenes.

La producción documenta lo que ocurre después de que las cámaras se apagan y las noticias dejan de hablar de una tragedia. Las habitaciones de los niños se convierten en espacios que muchas familias deciden conservar tal como estaban antes de los ataques.

En algunos casos permanecen los juguetes, los libros escolares o la ropa que los menores dejaron antes de salir de casa.

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All The Empty Rooms gana mejor documental corto, sobre 4 niños asesinados en un tiroteo.#Oscars pic.twitter.com/FSkZSz7Pzh — Filmsteria! (@Filmsteria) March 16, 2026

Las familias que decidieron contar su historia

Para muchos padres, aceptar que sus hijos no volverán ha sido un proceso difícil. Algunas familias accedieron a que el equipo del documental fotografiara los cuartos de sus hijos como una forma de mantener viva su memoria.

En varios casos, las habitaciones se mantienen exactamente igual que el día en que los niños murieron.

Los creadores del proyecto explican que el objetivo era recordar que detrás de cada tiroteo existen historias personales que continúan afectando a las comunidades.

Gloria Cazares, cuyo hijo murió en el tiroteo en la escuela de Uvalde, recibió el premio: "Mi hija, Jackie, tenía 9 años cuando la mataron en Uvalde. Desde ese día, su habitación se ha quedado congelada en el tiempo", dijo.