Fue campeón olímpico, lo separaron de su familia y fue humillado por los nazi: la historia del nadador que inpiró Butterfly, corto nominado a los Oscar 2026

La natación tendrá un lugar inesperado en la próxima edición de los Premios Oscar 2026. Pero no se trata solo de deporte, sino de memoria, tragedia y resistencia humana. Detrás del cortometraje animado Butterfly se esconde la historia real de Alfred Nakache, un nadador que sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis y logró volver a competir al más alto nivel.

Su vida parece escrita para el cine: récords mundiales, persecución, pérdida familiar y una capacidad de resiliencia que desafía cualquier lógica. Por eso, décadas después de su muerte, su historia vuelve a salir a la superficie.

Alfred Nakache: El nadador que venció su miedo al agua

Alfred Nakache nació en 1915 en Argelia, cuando el territorio era colonia francesa. De niño, el agua no era precisamente su aliada: tuvo que superar un fuerte miedo antes de aprender a nadar durante su adolescencia.

Con el tiempo, aquel temor se transformó en talento. Su carrera deportiva lo llevó a París en 1933, donde combinó estudios de educación física con entrenamientos intensivos. Pronto empezó a destacar en la natación francesa.

Sus logros no tardaron en llegar. Nakache fue 15 veces campeón de Francia, subcampeón europeo, campeón mundial universitario y poseedor del récord mundial en los 200 metros braza. También fue precursor del estilo mariposa, una de las pruebas más exigentes de la natación.

En 1936 participó en los Juegos Olímpicos de Berlín, celebrados bajo el régimen nazi. Allí rozó la medalla en la prueba de relevos, terminando en cuarto lugar.

Un récord mundial en plena persecución

La carrera del nadador parecía imparable hasta que la Segunda Guerra Mundial cambió su destino. En 1941, mientras Francia estaba bajo la ocupación nazi, Nakache logró batir el récord mundial en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:36:08. Sin embargo, su origen judío pronto lo convirtió en blanco de persecución.

Las leyes antisemitas del régimen de Vichy lo despojaron incluso de su ciudadanía francesa. En 1943 fue detenido junto con su esposa Paule y su hija Annie, de apenas dos años, cuando intentaban huir hacia España.

Los tres fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz.

El infierno y las humillaciones en Auschwitz

Al llegar al campo, Nakache fue separado de su familia. Nunca volvería a verlas: su esposa y su hija fueron asesinadas en las cámaras de gas apenas dos semanas después.

El deportista, que durante su carrera pesaba alrededor de 85 kilos, quedó reducido a poco más de 40 tras años de hambre y trabajo forzado.

Aun así, su físico llamaba la atención de los nazis. Con una mezcla de desprecio y fascinación por su capacidad atlética, lo sometían a pruebas humillantes relacionadas con la natación, como obligarlo a recuperar objetos del fondo de depósitos de agua sucia.

Más tarde fue trasladado al campo de Buchenwald, del que logró sobrevivir.

Volver a nadar después del horror

Cuando terminó la guerra, Nakache regresó a Francia profundamente marcado por la pérdida de su familia. Pero en lugar de abandonar el deporte, hizo algo que parecía imposible.

Recuperó su condición física y volvió a competir.

En 1948, apenas tres años después de salir de los campos de concentración, logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres con 33 años, convirtiéndose en símbolo de resiliencia.

Tras retirarse, se dedicó a enseñar gimnasia y a nadar cada día en el mar Mediterráneo.

La historia que ahora llega a los Oscar 2026

Décadas después, su vida inspira el cortometraje animado Butterfly (Papillon), dirigido por Florence Miailhe. La obra narra los recuerdos del nadador a través de pinturas al óleo que cambian de color según las etapas de su vida: desde el azul de la infancia hasta los tonos oscuros de los campos de concentración.

La película revive la memoria de un hombre que, como señalan quienes han investigado su historia, “tuvo que nadar incluso en el infierno”.

Alfred Nakache murió en 1983 a los 67 años, víctima de un infarto mientras nadaba en el Mediterráneo, cerca de la frontera con España.

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2026?

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo domingo 15 de marzo de 2026. En México, la ceremonia podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de Azteca 7, donde se transmitirá toda la gala desde Hollywood.

Así, los espectadores podrán disfrutar en tiempo real de la entrega de premios más importante del cine, que cada año reúne a las mayores estrellas de la industria.