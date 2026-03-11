El beneficio económico de los actores ganadores del Oscar aunque no reciben un premio en dólares

Ganar una estatuilla en los Premios Oscar no significa recibir dinero . La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) no entrega premios económicos a los actores que triunfan en la gala más importante del cine.

Sin embargo, alrededor de los Premios Oscar sí existe un beneficio económico indirecto. Cada año, algunos nominados reciben una exclusiva bolsa de regalos de lujo que puede valorarse en más de 200 mil dólares y que cambia cada año.

Este paquete, conocido como “Everybody Wins”, no es entregado por la Academia, sino por la empresa de marketing Distinctive Assets, que desde 2003 prepara un obsequio para los nominados en las principales categorías de los Premios Oscar.

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde nuevamente se reconocerá a las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.

¿Qué contiene la famosa bolsa de regalos de los Premios Oscar?

Aunque los Premios Oscar no entregan dinero directamente, la llamada bolsa "Everybody Wins" se ha convertido en una de las curiosidades más comentadas de la gala.

El paquete incluye más de 50 artículos de lujo.

Entre ellos suelen aparecer:



Estancias en hoteles exclusivos

Productos de belleza y cosméticos premium

Experiencias de viaje

Artículos gourmet

Accesorios y productos de bienestar

En algunas ediciones, el valor total de esta bolsa relacionada con los Premios Oscar ha superado los 200 mil dólares, aunque por lo general ronda en los 100 mil dólares.

¿Quién entrega la bolsa de regalos de los Premios Oscar?

Es importante aclarar que la AMPAS, organizadora de los Premios Oscar, no participa en la entrega de esta bolsa. El paquete es preparado por la empresa de marketing Distinctive Assets, con sede en Los Ángeles.

La compañía envía estos regalos a los nominados en categorías principales como:



Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor director

La idea detrás del obsequio es celebrar a los nominados, incluso si no resultan ganadores en los Premios Oscar.

¿Por qué ganar un Oscar sí puede generar dinero?

Aunque los Premios Oscar no entregan premios en efectivo, ganar una estatuilla suele tener un impacto económico importante en la carrera de los actores.

El reconocimiento puede traducirse en:



Salarios más altos en futuras películas

Mayores oportunidades en grandes producciones

Contratos publicitarios y acuerdos comerciales

Mayor visibilidad dentro de Hollywood

En muchos casos, los actores que ganan en los Premios Oscar ven aumentar significativamente el valor de sus contratos después de la premiación.

Por eso, aunque la estatuilla no incluya dinero, el prestigio que otorgan los Premios Oscar puede convertirse en uno de los mayores impulsos económicos dentro de la industria del cine.