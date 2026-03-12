Así es como Diane Warren inspiró a cambiar una regla en los Premios Oscar

En Hollywood hay una historia que se repite cada año en los Premios Oscar: aparece el nombre de Diane Warren entre las nominadas a Mejor Canción Original. Pero también hay otra cosa que casi siempre pasa: no gana.

Por eso, con el paso de los años, la compositora se ganó un apodo que ya es parte del folclor de la industria del cine: “la eterna nominada del Oscar”.

A pesar de ser una de las compositoras más exitosas de Hollywood, su relación con la estatuilla dorada ha sido complicada.

¿Por qué a Diane Warren le dicen “la eterna nominada” del Oscar?

La razón es sencilla: ha sido nominada más de 15 veces al Oscar, pero durante décadas no logró ganar en competencia. Su primera nominación llegó en 1987, cuando compuso la canción “Nothing’s Gonna Stop Us Now” para la película Mannequin.

Desde entonces, su nombre ha aparecido una y otra vez en la categoría de Mejor Canción Original en los Premios Oscar, con temas interpretados por artistas famosos y presentes en películas de distintos géneros.

A pesar de ese impresionante historial, el premio se le escapó durante años, lo que provocó que muchos en la industria comenzaran a llamarla “la compositora más nominada que no gana”.

La Academia le dio un Oscar a Diane Warren… pero honorífico

Después de tantos intentos fallidos, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences decidió reconocer su trayectoria. En 2022, la compositora recibió un Oscar honorífico, un premio especial que reconoce su impacto en la música del cine.

Aunque no se trató de un premio por una canción específica, fue una forma de reconocer décadas de trabajo en Hollywood. Aun así, la historia no terminó ahí: Warren sigue siendo nominada año tras año, lo que mantiene viva la curiosa tradición.

La polémica reciente: la regla de las canciones en los Oscar

En ediciones recientes de los Oscar surgió una nueva polémica relacionada con la categoría de Mejor Canción Original. Tradicionalmente, las cinco canciones nominadas se interpretaban en vivo durante la ceremonia, algo que ayudaba a que el público conociera los temas.

Sin embargo, en algunos años recientes la Academia decidió reducir el número de presentaciones musicales, lo que provocó críticas de varios compositores. Entre las voces que se pronunciaron estuvo Diane Warren, quien señaló que eliminar esas actuaciones le quita visibilidad a las canciones nominadas.

Para muchos fans del cine y la música, esas presentaciones son parte esencial del espectáculo.

Una compositora detrás de grandes canciones de cine

Más allá de la polémica, Warren sigue siendo una figura clave en la música de Hollywood. A lo largo de su carrera ha escrito canciones interpretadas por artistas como Celine Dion, Aerosmith y Lady Gaga. Su estilo ha marcado varias generaciones de bandas sonoras y baladas cinematográficas.

Y aunque el Oscar competitivo le ha sido esquivo durante años, su nombre sigue apareciendo en cada temporada de premios. En Hollywood ya es casi una tradición: si hay una canción nominada, probablemente Diane Warren esté detrás de ella.