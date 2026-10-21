¿Hasta dónde llegaría el agua? La plataforma que busca calcular los riesgos de inundación

Conocer qué zonas e infraestructuras podrían tener riesgos de inundación es clave para la planeación de las ciudades. InfraRiks 360 es una plataforma en desarrollo que busca agilizar la elaboración de mapas de riesgo mediante modelos hidráulicos y un gemelo digital en tres dimensiones.

Anticipar qué podría ocurrir en una ciudad ante distintos escenarios de lluvia es uno de los objetivos de InfraRiks 360, una plataforma que busca facilitar la creación de mapas de riesgo de inundación y ayudar a identificar qué estructuras podrían resultar afectadas.

El proyecto, desarrollado por investigadores, busca hacer más ágil un proceso que requiere analizar diversos factores, como la cantidad de lluvia, el escurrimiento del agua sobre la superficie y la vulnerabilidad de las construcciones e instalaciones que podrían estar expuestas.

¿Cómo funciona InfraRiks 360?

Para calcular el riesgo de inundación es necesario estudiar cómo se comportaría el agua ante diferentes escenarios de precipitación. Para ello, el proyecto utiliza modelos hidráulicos que permiten analizar cuánto escurrimiento superficial podría producirse y qué escenarios de inundación podrían generarse.

Uno de los principales retos es integrar toda esta información para calcular el riesgo, ya que el proceso requiere especialistas, trabajo técnico y una importante capacidad de cómputo.

Ante esta dificultad, InfraRiks 360 busca que la elaboración de mapas sea más rápida y que también puedan utilizarlos personas que no sean expertas en el cálculo del riesgo de inundación.

Una de las características de la plataforma es que utiliza Unity 3D, un software empleado en el diseño y desarrollo de videojuegos, para crear una representación virtual del territorio conocida como gemelo digital.

A diferencia de un mapa tradicional, esta representación en tres dimensiones permite visualizar el territorio de una manera más cercana a la realidad. Además, puede actualizarse al modificar la información disponible sobre el terreno, los escenarios de precipitación o la vulnerabilidad de la infraestructura.

Con estos cambios, el sistema puede volver a calcular el riesgo de inundación y mostrar cómo se modificarían los resultados bajo diferentes condiciones.

Actualmente el equipo trabaja para amplificar el alcance del prototipo. Entre sus objetivos está extenderlo a toda la ciudad de Monterrey y comenzar a trabajar en algunas zonas de la Ciudad de México.

