Noroña sí cometió violencia de género y estas son las sanciones que le impuso el Tribunal por el caso Grecia Quiroz

El pasado 06 de julio, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) resolvió que el senador Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política en razón de género contra la alcaldes de Uruapan, Grecia Quiroz, esto tras sus declaraciones públicas que excedieron los límites del debate político y según lo discutido en Morelia por el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-VPMG-005/2026.

UN CRIMEN DE ESTADO



"A 8 meses de que te arrebataron la vida cobardemente, 8 meses en donde únicamente han detenido a personas que tuvieron participación indirecta, pero a nadie le a importado investigar verdaderamente quién te mandó quitar la vida, 8 meses en donde solo a… pic.twitter.com/29E1emBPC9 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) July 1, 2026

¿Por qué sancionaron a Fernández Noroña?

Según el análisis del Tribunal, el legislador utilizó circunstancias de la vida privada de la presidenta municipal, que fue el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, para darle una connotación negativa a su legítimo ejercicio del cargo, esto con la finalidad de demeritar su imagen y persona al insinuar que su llegada al poder se debía a la "ambición".

¿Cómo deberá reparar el daño Noroña a Grecia Quiroz?

En el comunicado, el tribunal ordenó a Fernández Noroña emitir una disculpa pública a favor de la alcaldesa, además de acreditar y pagar con sus propios recursos un curso de capacitación en materia de violencia política contra las mujeres, impartido por una institución pública o privada.

Cabe destacar que, una vez que la resolución quede, el senador será inscrito —por un periodo de seis meses— en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), que sirve como instrumento del Instituto Nacional Electoral (INE) para concretar información sobre agresores, impedir este tipo de conductas, verificar que los aspirantes a los cargos públicos cumplan con los requisitos de elegibilidad y proteger a las víctimas.

Asimismo, es importante recalcar que la sanción aún no es definitiva, pues al ser una determinación de primera instancia, Fernández Noroña tiene el derecho de recurrir e impugnar la sentencia emitida ante la Sala Regional de Toluca, o en su defecto, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que lo "libraría" de la resolución del TEEMich.