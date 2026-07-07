VIDEO: Despiden a policía que agredió a civil en campo de futbol en Durango

Un elemento de la policía de Durango quedó captado en video mientras golpeaba a un hombre en un campo de futbol.

VIDEO muestra agresión de policía en unidad deportiva de Durango

La agresión sucedió en la Unidad Deportiva del Fraccionamiento San Antonio, en la capital del estado. Las imágenes muestran cómo el agente agrede a un hombre y otros policías están a su alrededor. El video fue compartido por usuarios de redes sociales, quienes lo volvieron viral.

🚨 #Durango | Captan presunta agresión de Policía Estatal contra jugador de fútbol



El video muestra el momento en que un elemento de la Policía Estatal presuntamente golpea a un jugador de fútbol, tras una riña registrada en la unidad deportiva del fraccionamiento San Antonio. pic.twitter.com/xWPUqLSWSa — #ElCanalDeDurango (@Canal12Dgo) July 2, 2026

¿Qué informó la Secretaría de Seguridad Pública sobre el caso?

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango informó que el agente involucrado en la agresión a un civil está en proceso de baja de la corporación. De la misma forma, los agentes que estaban en el lugar quedaron suspendidos de sus labores.

Además, la Dirección de Asuntos Internos indicó que abrió la carpeta de investigación correspondiente con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes tras lo sucedido.

