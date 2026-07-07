VIDEO: Alejandro Armenta frena preguntas incómodas sobre fotomultas en plena conferencia

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, rechazó responder preguntas sobre las fotomultas levantadas a los automóviles que usa como mandatario estatal e incluso alegó que él conduce muy lento en las ocasiones en las que él conduce su vehículo asignado.

El incidente con la prensa durante la conferencia matutina de Alejandro Armenta

En su conferencia de prensa matutina del 6 de julio de 2026, Armenta Mier evitó responder a la periodista independiente Reyna Ramírez, quien lo cuestionó e insistió en que el gobernador de Puebla le diera una respuesta sobre el tema. No obstante, José Tomé, coordinador de Relaciones Públicas, frenó los cuestionamientos y alegó que la reportera debía ajustarse al “protocolo” del evento.

¡MAÑANERAS A MODO en el gobierno de Puebla! ❌🎙️ La periodista Reyna Haydee Ramírez fue FRENADA por Alejandro Armenta tras interrogarlo por las multas del vehículo en el que se traslada, mientras el Coordinador de Relaciones Públicas, José Tomé, le pidió ajustarse al protocolo de… pic.twitter.com/hy63IxNZtQ — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 7, 2026

“Tenemos un orden en las preguntas. Danos oportunidad de seguir con la sesión. Por respeto a los compañeros que se encuentran en la rueda de prensa, te pido, por favor, si podemos seguir”, mencionó Tomé.

Aunque en un inicio el gobierno de Puebla rechazó que las camionetas donde viaja Alejandro Armenta tuvieran algún tipo de multa, el mandatario terminó por aceptar que en ocasiones sus choferes han excedido la velocidad permitida, por lo que ha pedido que eviten dicha violación a las leyes de tránsito. Agregó que ya pagó las multas impuestas a los automóviles que utiliza.

Alejandro Armenta responde sobre las fotomultas en sus vehículos

“En efecto, en ocasiones (los choferes) pueden estar rebasando el límite de velocidad. Normalmente no maneja un secretario o no manejo yo. Ya pagué la parte que corresponde al vehículo en el que yo me muevo. Ya están pagadas esas fotomultas”, declaró Armenta Mier en la conferencia de prensa.

Regularmente no manejo, y cuando lo hago, soy muy precavido para llegar seguro. 🚗🚦



😐 He pagado con mi sueldo las multas atribuidas al vehículo donde me traslado y exhorto a mis colaboradoras y colaboradores a pagar sus fotomultas si es que tienen. No hay condonación para… pic.twitter.com/YEnau8MMO4 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 7, 2026

Incluso Armenta Mier alegó que, cuando le corresponde conducir un auto, maneja muy lento. También hizo un llamado a los funcionarios de su gobierno a que paguen las fotomultas en caso de tener este tipo de infacciones contra sus vehículos.