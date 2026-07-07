Caen 5 elementos de la Guardia Nacional por secuestrar y extorsionar a pasajeros en aeropuerto de Ciudad Juárez

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por los delitos de secuestro y extorsión contra viajeros en el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los elementos son señalados de retener pasajeros y exigir dinero para permitirles abandonar la terminal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron entre el 2 y el 3 de julio. Los propios compañeros de los agentes intervinieron tras recibir reportes de testigos y personal del aeropuerto, lo que llevó a la detención de los implicados.

¿Cómo operaban los agentes de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Ciudad Juárez?

Las indagatorias señalan que los agentes de la Guardia Nacional identificaban a viajeros provenientes del sur del país, especialmente de Chiapas, asegurando que "eran migrantes". En uno de los casos, un pasajero fue retenido durante más de 20 minutos, le quitaron su teléfono celular y llamaron a sus familiares para exigir 15 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad.

Según la carpeta de investigación, el dinero fue depositado en la cuenta bancaria de la esposa de uno de los elementos involucrados.

Cinco elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, acusados de presuntamente extorsionar y privar de la libertad a viajeros para exigir dinero a sus familias.



Ahora enfrentan cargos por secuestro ante un juez federal.… pic.twitter.com/qyTtgIwwi5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

Un día después, otro agente habría intentado extorsionar a un pasajero procedente de Tapachula, Chiapas, exigiéndole 3 mil pesos para permitirle abordar un taxi y salir del aeropuerto. El hecho fue detectado por el administrador de la terminal aérea.

¿Quiénes son los agentes detenidos?

Los detenidos de la Guardia Nacional fueron identificados como Fernando P. R., Horacio de la C. S., Alfredo G. C., el sargento primero Jesús Gerardo R. A. y Jonathan de Jesús O. V.

Los primeros cuatro comparecerán el 8 de julio ante un juez federal para definir si son vinculados a proceso, mientras que Jonathan de Jesús O. V. enfrentará su audiencia inicial el 7 de julio.

La FGR integró las causas penales 439/2026 y 443/2026, además de la carpeta de investigación 1407/26, por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso y deslindar responsabilidades.

