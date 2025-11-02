VIDEO | Así fue grabado el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El asesinato a balazos contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quedó registrado en video; crimen que ocurrió cuando se encontraba en plena celebración por el Día de Muertos este 1 de noviembre de 2025.

La información preliminar indicaba que el alcalde resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en la Feria de las Velas, lugar donde quedaron siete casquillos percutidos.

En el México de hoy ser valiente y congruente, puede costarte la vida



El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en Michoacán, tierra donde manda el crimen



Él alzó la voz, pidió seguridad, denunció a los corruptos y criminales



Hoy lo mataron. Los culpables no solo son… pic.twitter.com/tAbjKwStjP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 2, 2025

Gobernador de Michoacán confirma que agresor fue abatido

Manzo había pedido el apoyo del gobierno federal solicitando la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del Ejército y la Guardia Nacional, para fortalecer la seguridad de la zona.

Tras la detención de René Belmonte Aguilar, alias "El Rino", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 27 de agosto, desencadenó una alerta de "código rojo" en el municipio, lo que provocó que el alcalde, instara a la población a permanecer en sus hogares para evitar incidentes, y de hecho, el edil transmitió en vivo la captura de este sujeto.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó la muerte de Carlos Manzo, en tanto, informó que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen, en tanto, el agresor fue abatido.

¿Quién era Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado?

Carlos Manzo fue diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024, pero llegó al cargo en Uruapan por la vía de los independientes en el movimiento "Sin sombrero".

El alcalde de Uruapan le hacía frente a la inseguridad de su localidad, sin embargo, al tomar el cargo recibió al menos seis amenazas con tan solo cuatro días.

Michoacán ha estado en la mira ante la inseguridad que se ha vivido, ejemplo de ello, fue el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, quien presentaba huellas de violencia.

Luego de los hechos, el gabinete de seguridad federal informó que fuerzas de seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión.

