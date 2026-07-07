Hallan cadáver en una jardinera de Tlajomulco tras reporte de balazos; así se vivió la madrugada en la ZMG

La madrugada de hoy, martes 07 de julio del 2026, dejó importantes acontecimientos violentos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde el más impactante fue el hallazgo de un hombre de aproximadamente 40 años ya sin vida sobre una jardinera en el cruce de las calles Cerro de Pantambán y Cerro de Teapapulco, esto dentro del fraccionamiento Chula Vista en Tlajomulco de Zúñiga.

Aunque la movilización policiaca se originó por un reporte de una balacera en la zona, los paramédicos pudieron descartar dicha versión al confirmar que el cadáver no presentaba lesiones por disparos ni huellas de violencia —a simple vista—, dejando el caso en manos del Ministerio Público y sus peritos forenses.

Incendio consume tienda de abarrotes en Zapopan; abuelita logra sobrevivir

Durante las primeras horas de esta misma madrugada, se registró un fuerte incendio provocado —presuntamente— por un cortocircuito que consumió gran parte de la mercancía de una tienda de abarrotes, ubicada en la intersección de Acueducto y San Mateo, en la colonia Las Bóvedas del municipio de Zapopan.

Elementos del cuerpo de bomberos lograron sofocar y controlar las llamas rápidamente, evitando que el fuego se propagara a la planta alta de la vivienda, donde se encontraba atrapada una mujer de la tercera edad que, gracias a la rápida reacción de los servicios de emergencia, logró salir ilesa y solo requirió atención médica por crisis nerviosa.

Adolescente de 17 años es apuñalado por su propio padre en Tlajomulco

Finalmente, un adolescente de 17 años resultó herido con una arma blanca en la cabeza, además de múltiples contusiones hechas por su propio padre durante una violenta discusión familiar al interior de su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Primavera y Huancanalá, esto dentro del fraccionamiento Los Nogales, en Tlajomulco de Zúñiga.

Aunque policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde atendieron al adolescente, este tuvo que ser trasladado a un puesto de socorro para poder suturar su cráneo, se estima que las lesiones no pusieron en riesgo su vida, pero la Fiscalía del Estado ingresó estos datos a una nueva carpeta de investigación por las agresiones del tutor.