Tras protestas, agresiones y detenidos, obra del IMSS continúa en Guadalupe Ixcotla, Tlaxcala

La construcción del Proyecto Integral de Salud del IMSS fue reanudada este lunes en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala, apenas un día después de los enfrentamientos entre pobladores y policías que dejaron un funcionario federal agredido, varios lesionados y personas detenidas durante el intento por impedir el inicio de los trabajos.

Desde las primeras horas de la mañana, maquinaria pesada volvió a ingresar al predio bajo un amplio dispositivo de seguridad encabezado por elementos tácticos y antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaron el perímetro para evitar nuevos incidentes mientras avanzaban las primeras labores de nivelación del terreno.

Una obra millonaria que hoy divide a toda una comunidad

Lo que comenzó como un proyecto para fortalecer los servicios de salud terminó convirtiéndose en uno de los conflictos sociales más importantes registrados en los últimos días en Tlaxcala.

El plan contempla la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y, posteriormente, una Unidad de Medicina Familiar Plus, infraestructura que forma parte del Proyecto Integral de Salud impulsado por el IMSS y que representa una inversión de millones de pesos.

Mientras un sector de habitantes considera que el complejo permitirá ampliar la atención médica para Chiautempan y municipios vecinos, otro grupo mantiene su rechazo al asegurar que las obras afectan espacios deportivos de uso comunitario y expresan preocupación por el impacto que tendría el consumo de agua una vez que el complejo entre en funcionamiento.

Del diálogo a los enfrentamientos en menos de un día

La tensión escaló durante la jornada del domingo, cuando un grupo de aproximadamente cien personas intentó impedir el arranque de la obra tras detectar el ingreso de maquinaria al predio.

En medio del intento por contener el conflicto, el representante del Gobierno de México, Manuel Guzmán, acudió para dialogar con los inconformes; sin embargo, fue agredido físicamente cuando abandonaba el lugar, situación que derivó en la intervención de elementos de seguridad.

Posteriormente se registraron momentos de confrontación entre manifestantes y policías, quienes utilizaron agentes irritantes para dispersar a quienes permanecían bloqueando el acceso al terreno.

Durante esas acciones también fueron detenidas varias personas y se reportaron lesionados tanto entre civiles como entre elementos de seguridad.

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🇲🇽📢 Le dieron la bienvenida a su manera 😳 Habitantes de Guadalupe Ixcotla en Tlaxcala, agarraron a golpes a Manuel Guzmán Soledad enviado por el IMSS Bienestar. Denuncian que les quieren quitar un terreno comunal para construir un edificio del IMSS. pic.twitter.com/Dl1H3AG0EQ — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) July 6, 2026

Este lunes también hubo respaldo al proyecto

A diferencia de lo ocurrido un día antes, la reanudación de los trabajos transcurrió sin nuevos enfrentamientos; mientras la maquinaria avanzaba sobre el terreno, un grupo de habitantes acudió para expresar públicamente su respaldo al proyecto mediante cartulinas con mensajes a favor de la construcción del nuevo complejo médico.