Así se puede solicitar el INE con reconocimiento de identidad no binaria

Fue el pasado 27 de febrero cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la incorporación del dato que reconozca a las personas no binarias en la Credencial para votar, ante esto, puede surgir la duda de cómo solicitar el cambio de identidad.

Con mayoría de votos, el INE determinó viable la incorporación de la letra “X” en la Credencial para Votar que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El objetivo, de acuerdo con el INE, es que toda persona tiene derecho a que se le reconozca su identidad de género, por lo que, a partir de ahora, el órgano electoral garantizará que quienes se identifiquen como personas no binarias, puedan ver reconocida su identidad en la credencial para votar con la letra "X".

El INE aprobó que las personas no binarias tengan el señalamiento en sus credenciales |Archivo INE

¿Cómo solicitar el INE con reconocimiento de identidad no binaria?

Hay dos maneras posibles para solicitar el cambio de identidad para las personas no binarias en el INE: con acta y sin acta:

Con acta será necesario acudir al Módulo de Atención Ciudadana para solicitar nueva credencial.

Presentar el acta de nacimiento modificada por el Registro Civil que corresponde.

En este caso se modificarán los datos registrales de la credencial (CURP y Clave de Elector), así como el casillero de sexo con la letra "X".

Sin acta también se deberá acudir al Módulo de Atención Ciudadana para solicitar nueva credencial.

Se solicitará manifestar su identidad como persona No Binaria.

El cambio solo se impactará en el casillero de "sexo" con la letra "X".

¿Puedo sacar la credencial de elector meses antes de cumplor 18 años?

En el marco de las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila, puede surgir la pregunta de si se puede sacar el INE poco antes de haber cumplido los 18 años de edad, el mínimo para poder votar.

El INE explicó que las personas que estén a punto de cumplir los 18 años pueden tramitar su credencial de elector siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Cumplir 18 años antes del 4 de junio o incluso si los cumplen el mismo día de las elecciones de 2023.

La persona que lo solicite podrá ser inscrita en la lista nominal del 1 de septiembre de 2022 al 7 de febrero de 2023.

Para la inscripción por primera vez, actualización y reposición de INE, la fecha límite para recogerla es el 17 de abril de 2023.