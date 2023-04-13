Así surgió el sistema político mexicano actual

Para poder comprender el sistema político mexicano actual es necesario saber cómo surge, pues resulta una historia muy interesante. Hoy en día este se divide en tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno independiente.

Una vez consumada la Independencia de México en 1821, se dice que comenzó la construcción del sistema político mexicano y en la Constitución de 1824 quedaron plasmadas algunas ideas de las que se basa el actual sistema político.

¿Cómo surge el sistema político mexicano?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sistema político mexicano actual surge, sin duda alguna, desde su consolidación en 1940. El sistema, específicamente, fundado por el general Plutarco Elías Calles, tuvo una dinámica bien establecida, pues cada institución fue cambiando su actuación a través de las administraciones sexenales.

Cabe destacar que el sistema político mexicano es el resultado de diversos hechos a lo largo de la historia de México. Para la Constitución de 1857 se precisó que el sistema político mexicano es de una República Democrática Federal y en 1917 se creó la Constitución Política que hasta hoy en día está vigente.

Durante su administración comenzó el proceso de institucionalización del país tras la Revolución Mexicana. Es considerado como "Jefe Máximo" de la época por sus grandes aportes a la creación del México moderno.

Plutarco Elías Calles, con el afán de generar mayores elementos de control y capacidad para ejercer el poder, construyó un pacto político que agrupó a la mayor parte de las fuerzas políticas en un solo partido. Por lo que el partido fue la única vía para llegar a la silla presidencial.

¿Quién fue Plutarco Elías Calles?

Plutarco Elías Calles fue un político y militar mexicano, nacido en Sonora, que se unió a Francisco I. Madero y apoyó a Venustiano Carranza desde 1913, por lo cual lo nombró gobernador de Sonora en 1915.

Fue nombrado secretario de Guerra por Adolfo de la Huerta y posteriormente secretario de Gobernación por Álvaro Obregón. También fue presidente de México de 1924 a 1928, creó el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo cual daría pie a la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que después se transformó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles|INAH

Fue con Lázaro Cárdenas en 1935, al vencer a Plutarco Elías Calles, quien ejercía el poder desde la sombra de su partido, que la presidencia de la República Mexicana asumió todo el control del poder.