Ante la crisis de la UNAM, experto revela como usar éticamente la IA en las escuelas

La reciente crisis en el examen de ingreso a licenciaturas de la UNAM dejó al descubierto una realidad innegable, la Inteligencia Artificial (IA) ha superado los métodos tradicionales de evaluación en el país. Con un 80% de los estudiantes de preparatoria empleando estas tecnologías para elaborar textos cotidianamente, el sistema educativo enfrenta el reto urgente de adaptarse sin caer en el fraude o mermar el desarrollo cognitivo.

En una entrevista exclusiva para Azteca Noticias, Eugenio Salas, Eugenio Salas, fundador de Alexandr.ia y líder del Hub de Naciones Unidas, da a para conocer el análisis y las propuestas de cómo transformar la tecnología en un motor de aprendizaje ético.