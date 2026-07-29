WhatsApp Web estrena llamadas y videollamadas sin descargar apps; estas son las nuevas funciones gratis

Llegan a WhatsApp Web la función para realizar llamadas y videollamadas, tanto individuales como grupales —que antes no se podían hacer—, esto directamente desde tu navegador y sin necesidad de descargar su aplicación de escritorio, una actualización clave que ayudará a liberar la memoria de tu laptop y te podrá conectar con todo el mundo. Para empezar a usarlo, solo deberás abrir tu sesión, actualizar la pestaña y otorgar los permisos de cámara y micrófono para comunicarte de forma gratuita e ilimitada.

¿Cómo hacer las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web?

Abre el chat de la persona con la que quieres comunicarte

En la esquina superior derecha de la pantalla, verás dos íconos:

Para llamada de voz: Toca el ícono del teléfono Para videollamada: Toca el ícono de la cámara de video

Selecciona la que desees y espera a que la otra persona conteste

Si quieres hacer una llamada grupal, una vez que la otra persona conteste, añade los participantes con el ícono de "+". De igual forma, para obtener el enlace para que se una, ve a los tres puntitos del chat y da clic en "enviar enlace de llamada".

¿Cuáles son las nuevas funciones de las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web?

Según el comunicado de Meta, ahora se habilitarán de manera nativa las llamadas y videollamadas desde tu navegador, cualquier plataforma, cualquier computadora, en un despliegue a nivel global que comenzó a implementarse de manera gradual desde el pasado 28 de julio del 2026.

Entre las nuevas funciones que presumen, estas son las más importantes que te servirán para estar conectado de manera gratuita e ilimitada (a diferencia de otras aplicaciones de paga):



Transferencia de llamadas: es la capacidad de mover una llamada grupal de un dispositivo a otro desde el celular a WhatsApp Web sin tener que colgar y volver a conectarse

es la capacidad de mover una llamada grupal de un dispositivo a otro desde el celular a WhatsApp Web sin tener que colgar y volver a conectarse Sala de espera: al crearse el enlace de la llamada grupal, el anfitrión podrá activar la opción "Requerir aprobación" hasta autorizar el ingreso

al crearse el enlace de la llamada grupal, el anfitrión podrá activar la opción hasta autorizar el ingreso Mejoras técnicas: QuickHD y la cancelación de ruido mejorarán la experiencia de la videollamada para una alta definición y un audio claro y limpio en entornos ruidosos

We’re introducing new features that make @WhatsApp calls even easier, like calling from WhatsApp Web, call transfer, background noise suppression, and more. https://t.co/4HKD5xjxZb — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 28, 2026

Cabe destacar que, estas llamadas mantienen la promesa del servicio de WhatsApp de ser completamente gratuitas, sin un límite de tiempo de conexión y con la seguridad de que nadie podrá acceder a tu llamada o videollamada gracias al cifrado de extremo a extremo. Además, WhatsApp Web tendrá acceso a funciones como:



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Pestaña de historial de llamadas

Contactos favoritos

Finamente, la aplicación recomienda al usuario que, para aprovechar al máximo las novedades, se utilicen las versiones más recientes de Chrome, Safari, Edge o Firefox; estar conectado a una red Wi-Fi estable y evitar los datos del celular.

Si las nuevas funciones aún no aparecen en pantalla, solo espera unos días, ya que el despliegue en los servidores de Meta es paulatino.