Especialista revela cómo usar la IA éticamente en la escuela y plantea un rescate para la educación en México

Tras el incidente en el examen de ingreso de Licenciaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el uso indebido de Inteligencia Artificial (IA), Eugenio Salas Iturriaga, Fundador & CEO de Alexandr.ia y líder del Hub de las Naciones Unidas en Ciudad de México (CDMX) urgió a establecer estándares éticos e integrar el uso de esta herramienta mediante pedagogía, pensamiento crítico y personalización del aprendizaje.

En una entrevista para Azteca Noticias, el representante de la "Young AI Leaders Community" bajo la iniciativa "AI for Good" de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aseguró que la IA ya es parte de la vida de los estudiantes mexicanos, y en lugar de restringirla, se deben instituir políticas de privacidad de datos y estándares éticos en la selección de modelos (como ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, etc.) para "evitar el reemplazo" en temas de aprendizaje y proteger el desarrollo cognitivo.

¿Por qué integrar la IA al salón de clases?

El 80% de los alumnos de preparatoria ya utiliza la IA para realizar sus tareas diarias, reveló la Secretaría de Educación Pública (SEP); una cifra alarmante que plantea un desafío urgente para el sistema educativo de México frente a una herramienta tecnológica de avance imparable. Por ello, Eugenio Salas propone una solución clara para este fenómeno; la idea es transformar esta innovación de un simple atajo escolar a un verdadero motor para el aprendizaje crítico.

“Las instituciones académicas de media superior y profesional en México deberían de incentivar el uso de esta tecnología porque si no los estudiantes lo van a usar a escondidas sin una supervisión, sin saber cómo se usa de forma ética. En lugar de esto, pueden incentivarlo y fortalecer que los estudiantes aprendan de una forma ética y también que lo usen con las medidas de seguridad necesarias.” apunto Eugenio Salas en una entrevista exclusiva para Azteca Noticias.

La educación tradicional exige evaluaciones por memoria, pero con el uso de la IA se le pondría fin a esta práctica que realmente no desarrolla el aprendizaje del cuerpo estudiantil. Esto se debe a que, según el especialista, el modelo de exámenes con opción múltiple —como el de examen de ingreso a la UNAM— ya caducó ante la modernidad. Eugenio Salas señaló que los estudiantes encuentran respuestas inmediatas con solo un "clic" desde sus dispositivos, satisfaciendo la necesidad inmediata, pero no hay una comprensión real del dato.

El especialista advirtió que la evaluación escolar necesita cambiar su enfoque radicalmente, pues los profesores ahora deben de calificar la capacidad del estudiante para formular preguntas complejas y resolver problemas reales.

¿Cómo integrar la IA éticamente en la escuela?

Eugenio Salas aseguró que prohibir la tecnología en los salones de clases resulta inútil frente a la tendencia actual, pues las instituciones necesitan alfabetizar digitalmente a toda su comunidad, por ello y con el fin de lograr una transición pedagógica responsable evitando las afectaciones en el procesamiento cognitivo, el especialista sugiere las siguientes acciones:



Exigir citas bibliográficas exactas de los modelos tecnológicos en los trabajos escolares

Fomentar exposiciones orales donde el alumno explique el problema y la solución

Impulsar proyectos prácticos con aplicación directa en la vida real

“Sobre todo también es importante que se enseñe cómo usar el pensamiento crítico y cómo hacer preguntas de forma correcta. [...] hoy en día lo que hay que evaluar es cómo hacemos preguntas y esas preguntas nos van a llevar a hacernos más preguntas en donde vamos a ir resolviendo los problemas basados en preguntas.” explicó Eugenio Salas.

Asimismo, Eugenio Salas enfatizó que las plataformas digitales recopilan información valiosa sobre los patrones de aprendizaje diarios, por lo que es urgente establecer políticas de privacidad y gobernanza de datos mediante directrices que protejan a los menores de edad, como:



Crear lineamientos pedagógicos claros para el salón de clases

Garantizar la protección absoluta de los datos personales de los alumnos

Seleccionar modelos transparentes, como Claude, sobre opciones con menores filtros éticos

Configurar restricciones internas para bloquear contenido inapropiado o discriminatorio

¿Cuál es el futuro de la IA en las escuelas?

El especialista finalizó con un temor que actualmente ronda entre los docentes, y se trata del "posible reemplazo laboral", sin embargo nada podría estar más alejado de la realidad. Según Eugenio Salas, estas plataformas fungen como asistentes para personalizar la educación, para encontrar el mejor modelo de aprendizaje de cada estudiante y adaptar este modelo para cada alumno, todo mediante el análisis de datos hecho por los maestros.

Por ello, en el futuro, las universidades deberán de tener obligatoriamente una actualización en sus planes de estudio, pues los jóvenes de hoy día necesitan habilidades para convertirse en creadores tecnológicos, con la capacidad de crear y no solo de consumir.