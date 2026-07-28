Nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales y así impactará a su cerebro

Durante la conferencia matutina de la Presidencia de México, especialistas en salud mental y neurodesarrollo lanzaron una alerta nacional debido a los patrones de consumo actuales en las nuevas generaciones, donde aseguraron que perderán 20 años de su vida en redes sociales, fenómeno que afecta directamente a niños, adolescentes y jóvenes en México.

🧠✨ La adolescencia es una etapa decisiva para el desarrollo del cerebro. Durante estos años, las áreas relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas se desarrollan antes que las encargadas del autocontrol y la toma de decisiones, por lo que niñas, niños y… pic.twitter.com/GEf0WdnctH — SEP México (@SEP_mx) July 27, 2026

Esta conducta provoca alteraciones críticas en la estructura cerebral, como pérdida de la capacidad de concentración y conductas asociadas a la adicción tecnológica. Por ello, las autoridades en conjunto con organizaciones civiles y expertos, hacen un llamado urgente a las cabeza de familia para implementar límites estrictos, sustituir el tiempo de pantalla con entretenimiento saludable y acompañar de forma activa el desarrollo digital de los niños para frenar un impacto que podría comprometer el futuro del país.

¿Cómo afectan las redes sociales a las nuevas generaciones?

La maestra Tania Jiménez García y la doctora Lucía Magis Weinberg presentaron formalmente un análisis científico sobre el uso problemático de la tecnología y el diseño adictivo de las plataformas digitales el pasado lunes 27 de julio de 2026. Allí revelaron el impacto de la dopamina y la alteración cerebral, donde detallaron que:



El cerebro experimenta una sobrecarga masiva de dopamina debido a la gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales y los videojuegos

Como mecanismo de defensa ante esta sobreestimulación, el cerebro se modifica: deja de producir dopamina natural y esconde sus receptores

Esta alteración biológica provoca que las actividades cotidianas saludables, como hacer ejercicio o estudiar dejen de generar placer, derivando en apatía crónica en los niños. Asimismo, el uso constante de pantallas debilita el desarrollo de la corteza prefrontal, área encargada de la atención, control de impulsos y toma de decisiones.

De hecho, estudios de resonancia funcional demostraron que el exceso de tiempo en pantallas provoca un adelgazamiento de distintas zonas cerebrales y erosiona la capacidad de atención.

Hace 20 años, una persona pasaba en promedio 2 minutos y medio concentrada en una pantalla antes de distraerse; actualmente, los jóvenes se distraen cada 47 segundos, detallaron las expertas.

¿Cuáles son los síntomas de la adicción tecnológica?

Pérdida de control: Planear estar cinco minutos en el dispositivo y terminar navegando durante más de dos horas

Planear estar cinco minutos en el dispositivo y terminar navegando durante más de dos horas Impulso compulsivo: Deseo intenso y constante de interactuar con las plataformas digitales

Deseo intenso y constante de interactuar con las plataformas digitales Persistencia negativa: Continuar utilizando el celular a pesar de sufrir conflictos familiares, bajo rendimiento escolar o afectaciones de salud

Continuar utilizando el celular a pesar de sufrir conflictos familiares, bajo rendimiento escolar o afectaciones de salud Tolerancia y abstinencia: Necesidad de pasar cada vez más tiempo conectados para sentir satisfacción, manifestando enojo, ansiedad e irritabilidad cuando se intentan fijar límites

Recomendaciones oficiales de tiempo en pantalla por rango de edad por Clínica Restart

De 0 a 6 años: El cerebro tarda de un día a una semana en reorganizarse. Se debe retirar por completo el dispositivo de entretenimiento y reemplazarlo con actividades físicas y recreación saludable

El cerebro tarda de un día a una semana en reorganizarse. Se debe retirar por completo el dispositivo de entretenimiento y reemplazarlo con actividades físicas y recreación saludable De 6 a 12 años: El cerebro requiere aproximadamente un mes para reestructurarse. La instrucción es retirar el dispositivo de ocio y ofrecer alternativas de interacción presencial

El cerebro requiere aproximadamente un mes para reestructurarse. La instrucción es retirar el dispositivo de ocio y ofrecer alternativas de interacción presencial Mayores de 13 años: No se debe retirar el dispositivo de golpe debido al riesgo de conductas extremas o autolesiones. Se requiere una disminución gradual del tiempo de uso acompañada de terapia especializada si es necesario

¿Cómo ayudar a las nuevas generaciones con el uso del celular?