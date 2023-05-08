El ‘Concierto de Coronación’ se apodera del Castillo de Windsor

El "Concierto de Coronación" transformó el castillo de Windsor en una sala de conciertos el domingo 7 de mayo, cuando algunos de los nombres más importantes de la música que actuaron para celebrar la coronación del rey Carlos III de Reino Unido.

Carlos, su esposa, la reina Camilla, y otros miembros de la realeza de alto rango se unieron a una audiencia de 20,000 miembros del público e invitados especiales para el "Concierto de Coronación", el cual fue organizado en el palacio del rey al oeste de Londres.

Entre los artistas se encontraban los cantantes Lionel Richie, Katy Perry y Andrea Bocelli, el grupo pop Take That y el pianista Lang Lang, mientras que el actor de Hollywood Tom Cruise y Winnie the Pooh también hicieron cameos.

Se mostró al rey Carlos III ondeando una minibandera Union Jack en el palco real y riéndose de los chistes, incluido uno que etiquetaba a Carlos, un pintor entusiasta, como el "artista anteriormente conocido como Prince".

Las festividades también incluyeron un evento "Iluminando la Nación", con proyecciones y pantallas láser que iluminaron puntos de referencia y áreas de belleza natural en todo el país.

This is so much better than fireworks! #CoronationConcert



pic.twitter.com/qLK84y3s5h — Prince & Princess of Wales  (@TribesBritannia) May 7, 2023

El príncipe de Gales felicitó al rey Carlos III durante el "Concierto de Coronación"

El heredero al trono de Reino Unido, Guillermo, príncipe de Gales, dijo que estaba "muy orgulloso" de su padre, el recién coronado rey Carlos III. “Buenas noches majestades. Buenas noches Windsor. Un enorme gracias a todos por hacer de esta una noche tan especial”, señaló el primogénito del rey Carlos durante su intervención en el "Concierto de Coronación".

“Papá, todos estamos muy orgullosos de ti. Y también quiero expresar mi orgullo y gratitud por los millones de personas que sirven en las fuerzas armadas, en las aulas, las salas de hospitales y las comunidades locales”, dijo el príncipe de Gales.

El rey Carlos dijo el domingo que estaba "profundamente conmovido" por la celebración de su coronación.