¿Por qué Camila dejará de ser reina consorte tras la coronación del rey Carlos III?
Tras la coronación del rey Carlos III, Camila no llevará el título de reina consorte, por decreto solo será nombrada reina pero no tendrá funciones de jefa de estado.
Camila y Carlos III fueron coronados oficialmente reyes de Reino Unido en la esperada ceremonia de coronación que se realizó en la Abadía de Westminster, hoy 6 de mayo, tras el nombramiento, Camila dejó el título de reina consorte.
En el momento en que Camila Parker Bowles fue ungida y coronada al mismo tiempo que a Carlos III, dejó de ser reina consorte y simplemente se quedó con el título de reina, aunque no tendrá ninguna tarea como jefa de estado.
La primera vez que el Palacio de Buckingham dio a conocer que Camila sería reina fue al enviar la invitación, pues antes de eso siempre se referían a ella como consorte.
¿Por qué Camila no será reina consorte?
Camila fue coronada como reina gracias a un decreto de Carlos III, en el que pidió que las parejas de los soberanos fueran tratados igual, y no como su padre, quien siempre fue llamado príncipe Felipe.
¿Cuál es la diferencia entre reina y reina consorte?
La reina consorte es el título que se le entrega a una esposa de un monarca reinante, es el equivalente femenino a los títulos del monarca, incluso merece los mismos tratos de respeto; sin embargo su papel es el de ser apoyo del soberano.
𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023
Her Majesty is crowned with Queen Mary’s Crown. pic.twitter.com/ROa9Q2nK2t
La reina es quien hereda el título tras la muerte o abdicación del monarca anterior, como ocurrió con Isabel II; además, una reina tiene poder político y militar, además de ser una figura de jefa de estado.
¿Por qué Felipe, esposo de la reina Isabel II, no fue rey?
A diferencia de Camila, Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, nunca fue nombrado Rey, siempre tuvo el título de príncipe debido al derecho consuetudinario inglés, en el que dicta que un marido no puede tomar el nombramiento masculino del título de su esposa.
De acuerdo con las leyes inglesas, el Rey es un cargo de suma importancia en Reino Unido, en cambio no le dan la misma importancia al título de la reina, por lo que para evitar que los esposas opaquen a las soberanas, prohibieron que los hombres llevaran ese título.