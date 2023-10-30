Esto es lo que pasará con los conciertos de Luis Miguel en Acapulco tras el paso de “Otis”

La gira de Luis Miguel en México está a punto de comenzar, el ‘Sol’ se presentará en gran parte del país, incluyendo Acapulco; sin embargo, las dudas han comenzado a surgir sobre qué pasará con los conciertos que daría en la Arena GNP luego del paso del huracán “Otis” en Guerrero.

“Otis” tocó tierra en Acapulco, Guerrero, durante la madrugada del miércoles 25 de octubre, exactamente a las 00:25 horas, a pesar de que se esperaba la llegada del huracán, los habitantes del puerto nunca imaginaron la tragedia que estaría por venir, pues el fenómeno rápidamente alcanzó la categoría 5.

Hoy en días sus habitantes luchan por sobrevivir, sin energía eléctrica, agua, luz, comida o gasolina, la escena es ya de por sí devastadora.

Así luce el recinto en el que se presentará Luis Miguel en Acapulco

El fenómeno, que impactó como huracán categoría 5 el pasado 25 de octubre, destruyó todo a su paso, incluyendo el reciento donde se presentaría Luis Miguel. Las terribles imágenes fueron captadas por un dron de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que muestran cómo luce el lugar donde el ‘Sol’ daría su concierto en Acapulco.

En las imágenes se puede apreciar al estadio de tenis, ubicado sobre Paseo de las Naciones, completamente inundado tanto la cancha central como en el exterior. En tanto, las pantallas se observan completamente destruidas por los fuertes vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 km/hr con los que ingresó “Otis”.

Esto es lo que se sabe sobre los conciertos de Luis Miguel en Acapulco

Aunque las presentaciones de Luis Miguel se encuentran agendadas para el próximo miércoles 27 y jueves 28 de diciembre de 2023, con ambas fechas agotadas, hasta el momento ni los organizadores ni ‘Sol’ han dicho algo respecto al show sobre una cancelación o reprogramación.

Se espera que sea en los próximos días cuando el intérprete de ‘Tengo todo excepto a ti’ brinde más información al respecto, pues se esperaba un lleno total en el gran espectáculo que fue anunciado en agosto como fechas adicionales tras el sold out del ‘Sol’.