Estos fueron los conciertos que marcaron el año 2022

En el marco del fin del año 2022, Fuerza Informativa Azteca realizó un recuento de los conciertos más controversiales del año en México y el mundo.

El año 2022 se llenó de música con la presentación de diversos grupos y cantantes; a pesar de que muchos comenzaron y terminaron sin ningún percance, ocurrieron algunos que terminaron en tragedia o molestia en muchos de los asistentes.



Concierto de Grupo Firme en Ciudad de México

Fue el pasado domingo 25 de septiembre de 2022 cuando Grupo Firme se presentó en concierto frente a más de 280 mil personas en la plancha del Zócalo, logrando ser de los artistas que reunieron uno de los públicos más numerosos en los conciertos gratuitos que se han dado en la Ciudad de México.

Sin embargo, en redes sociales Grupo Firme y los asistentes del concierto fueron criticados y tachados con comentarios clasistas, ante esto, Eduin Caz, vocalista de la banda expresó que se sintió triste con la reacción de las personas que no apoyan su música.

Bad Bunny en concierto|MARIO ANZUONI/REUTERS

Concierto de Bad Bunny en Ciudad de México

Hubo quienes esperaron meses para poder ver a su artista favorito, el pasado 9 de diciembre de 2022 Bad Bunny realizó su concierto en el Estadio Azteca de la CDMX; sin embargo, miles de personas se quedaron fuera del recinto ya que no pudieron ingresar.

Supuestamente, hubo una gran cantidad de boletos clonados, lo cual dejó una fuerte desilución en los asistentes y logró posicionarse como uno de los conciertos más controversiales del año 2022 en México.



Concierto de Harry Styles en Colombia

En el marco de su gira Love on Tour, el cantante británico Harry Styles realizó un concierto en el Coliseo Live en Colombia. Los asistentes comenzaron a llegar desde un día antes para acampar y poder ver a su ídolo lo más cerca posible.

La cantidad de gente era mayor a lo recomendado por el recinto, sumado a que las personas querían llegar a estar cerca de Harry Styles, entre ellos se comenzaron a empujar, ocasionando desmayos y casi una estampida.

Ante esto, el cantante pidió detener el show y encender las luces para calmar al público. Asimismo, pidió apoyo al equipo de logística y mencionó que de no ser seguro, se suspendería el show. Se atendieron cerca de 279 personas por ansiedad, hiperventilación y deshidratación.

Harry Styles en concierto|Instagram Harry Styles

Concierto de Mirror en Hong Kong

En la presentación de la boy band Mirror en el Hong Kong Colieum, se cayó una de las pantallas gigantes que se encontraba colgada en la parte superior del escenario, el saldo fue de cinco personas heridas, uno de ellos fue un bailarín el cual resultó grave.

El video en donde la pantalla de cerca de cuatro metros cuadrados se viralizó en internet y fue duramente criticada la organización del concierto, volviéndolo uno de los más controversiales del 2022.



Concierto de Asake en Londres

El pasado jueves 15 en Londres, cerca de 3 mil personas que esperaban ver al cantante Asake intentaron forzar la entrada a una sala donde se presentaría, esto ocasionó un colapso y avalancha entre ellos mismos que dio como resultado ocho personas hospitalizadas.

El pasado 17 de diciembre se dio la noticia de que una mujer, que se encontraba entre las personas afectadas, falleció. El cantante Asake expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter y precisó que nunca imaginó que esto ocurriría a tan solo 10 minutos de comenzar el show.

Cabe precisar que el concierto fue cancelado pese a los abucheos de los espectadores.



Último concierto de Taylor Hawkins

En el mundo del rock, se recuerda el último concierto del baterista de la banda de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien murió el pasado 25 de marzo con 50 años. Este tuvo lugar tan solo cinco días antes de su muerte, en el Lollapalooza Argentina. La banda tenía programado un concierto el 27 de marzo en Bogotá Colombia.

|Twitter @zoetheband

Zoe dedicó concierto a hermanas que murieron al caer en coladera

Sofía y Esmeralda murieron al caer a una coladera destapada ubicada al pie de un puente peatonal que da acceso a la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro en la Ciudad de México. Las hermanas se dirigían al primer concierto que Zoe iba a ofrecer en el Palacio de los Deportes, el pasado 10 de noviembre.

Ante esto, la banda mexicana decidió dedicar su concierto del día siguiente a las hermanas que fallecieron mientras se dirigían a disfrutar de su música.

