En Cantón, China, confirman caso de gripe aviar H5N6 en un hombre

Las autoridades sanitarias de la provincia de Cantón, China, confirmaron un caso de gripe aviar con la cepa H5N6 en la ciudad de Dongguan.

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El paciente infectado, un hombre de 53 años, está siendo tratado en el hospital, dijo la Comisión de Salud de la provincia de Cantón en un comunicado, y agregó que los expertos consideran que el riesgo de transmisión de gripe aviar es bajo en esta etapa.

La gripe aviar es un tipo de enfermedad que se transmiten entre aves muy fácilmente, pero que muy raramente causan la enfermedad en los humanos.

"Hay una variedad muy grande de virus gripales que circulan entre las aves, muchos más que entre los principales mamíferos huéspedes de la gripe, humanos, cerdos y caballos", dijo el doctor John W. McCauley, del Francis Crick Institute.

Cepas de gripe aviar registradas en humanos

Dos cepas de gripe aviar, la H5N1 y la H7N9, provocaron contagios en humanos en Asia a través de aves infectadas. El virus H5N1 se detectó por primera en seres humanos en 1997 en medio de un brote originado en aves de corral en Hong Kong y, desde entonces, se ha detectado en aves de corral y aves silvestres en más de 50 países de África, Asia, Europa y Oriente Medio.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, seis países se consideran endémicos por el virus H5N1 de la forma altamente patógena de la influenza aviar de origen asiático detectado en las aves de corral: Bangladesh, China, Egipto, India, Indonesia y Vietnam.

"Los virus de la influenza cambian constantemente y los virus de la influenza animal pueden mutar de tal manera que adquieren la capacidad de infectar a las personas fácilmente y diseminarse entre ellas hasta desencadenar una pandemia", indica el informe de los CDC.