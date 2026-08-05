Confirmado: El Papa León XIV visitará América Latina en noviembre

El papa León XIV realizará su primera gira apostólica por América Latina del 6 al 17 de noviembre de 2026, periplo durante el cual visitará diez ciudades distribuidas entre Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio oficial fue realizado este miércoles 5 de agosto por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien confirmó que el pontífice de 70 años aceptó las invitaciones formales extendidas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de las tres naciones sudamericanas para concretar un itinerario de 12 días de duración.

La gira iniciará del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, donde recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, marcando el primer retorno de un pontífice a dicho país desde 1988. Posteriormente, del 8 al 11 de noviembre, el papa se trasladará a Argentina para visitar Buenos Aires, Córdoba y el santuario mariano de Luján. Finalmente, del 11 al 17 de noviembre, León XIV concluirá su itinerario en Perú, tocando las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

¡ES OFICIAL! El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones del cono sur: Uruguay, Argentina y Perú pic.twitter.com/V4ZWQVpyST — Arzobispado de Lima (@arzolima) August 5, 2026

¿Qué lugares visitará?

En Uruguay, las autoridades del Gobierno de Uruguay y la Conferencia Episcopal Uruguaya confirmaron que el pontífice sostendrá una reunión bilateral con el presidente Yamandú Orsi. El cardenal Daniel Sturla y el nuncio apostólico Gianfranco Gallone explicaron que la agenda en Montevideo incluye una misa multitudinaria en el Estadio Centenario y un recorrido por el barrio informal El Borro, para culminar el 8 de noviembre con una liturgia en la Catedral Basílica de Florida en el marco de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres.

Por su parte, el Gobierno de Argentina calificó la visita como un acontecimiento de alta trascendencia institucional y garantizó los operativos logísticos y de seguridad. El vocero presidencial Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno precisaron que León XIV sostendrá un encuentro de Estado con el presidente Javier Milei. La presencia del obispo de Roma romperá una sequía de visitas papales en suelo argentino que se extendió desde 1987, al no haber viajado su antecesor Francisco a su país natal durante su pontificado finalizado en 2025.

Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que Su Santidad el Papa León XIV visitará a Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.



Después de casi cuatro décadas, la… pic.twitter.com/2fF7LK5ot0 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 5, 2026

Vuelve a su segunda patria, Perú

El tramo final del viaje representará un regreso con fuerte significado personal para León XIV, quien posee la nacionalidad peruana desde 2015 tras residir cerca de dos décadas como misionero agustino y desempeñarse durante ocho años como obispo de la Diócesis de Chiclayo. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, celebró la confirmación del viaje que llevará al líder católico a reencontrarse con la comunidad del norte peruano, la capital y las regiones de la sierra y la selva amazónica.

Desde el inicio de su pontificado en mayo de 2025, León XIV ha mantenido una intensa actividad internacional con viajes apostólicos a Turquía, Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial y España. Previo a su desplazamiento a Sudamérica, la Santa Sede tiene programada una visita oficial a Francia durante el mes de septiembre.