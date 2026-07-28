Latinoamérica se inclina cada vez más a la derecha: Keiko Fujimori es la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú

Keiko Fujimori toma posesión este martes 28 de julio como presidenta de la República de Perú en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias. A sus 51 años, la lideresa del partido Fuerza Popular se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para dirigir el país, tras imponerse en el balotaje al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por un margen de 49.641 votos.

El camino de Keiko Fujimori en la vida pública comenzó en diciembre de 1994 cuando, con 19 años, asumió el rol protocolar de primera dama durante el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, tras la separación de sus padres. Tras desempeñarse como congresista en 2006 y fundar su agrupación política, postuló a la jefatura de Estado en 2011, 2016 y 2021, obteniendo la victoria en este cuarto proceso electoral.

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, llegó al Palacio de Torre Tagle para sostener reuniones bilaterales con los jefes de Estado y altas autoridades que arribaron a nuestro país con motivo de la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo. pic.twitter.com/dipH5KCJTO — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026

Esta fue la agenda oficial de su toma de posesión

Las actividades protocolares dieron inicio en la Catedral de Lima con la tradicional Misa Solemne y Te Deum, encabezada por el presidente saliente José María Balcázar, autoridades de los poderes del Estado y representantes del cuerpo diplomático.

Posteriormente, la mandataria electa acudió a la sede de Torre Tagle para recibir las condecoraciones de la Orden El Sol del Perú y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos.

Juramentación en el Congreso: Programada para el mediodía, la ceremonia es dirigida por Miguel Torres , presidente del Parlamento bicameral, quien impone la banda presidencial a la nueva jefa de Estado.

Programada para el mediodía, la ceremonia es dirigida por , presidente del Parlamento bicameral, quien impone la banda presidencial a la nueva jefa de Estado. Mensaje a la Nación: Tras la juramentación, la presidenta dirige su primer discurso formal al país con los ejes de su gestión económica y de seguridad ciudadana.

Tras la juramentación, la presidenta dirige su primer discurso formal al país con los ejes de su gestión económica y de seguridad ciudadana. Gabinete Ministerial: Por la tarde, en el Palacio de Gobierno, se toma juramento al equipo ministerial, confirmándose a Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en la cartera de Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores.

🚨🇵🇪| URGENTE: Es OFICIAL, Keiko Fujimori acaba de asumir la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031. ¡Buenas noticias para Perú que acaba de girar a la Derecha! 👏 pic.twitter.com/Xz2eYElNlm — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 28, 2026

¿Qué líderes internacionales acudieron?

La investidura cuenta con la presencia de delegaciones diplomáticas y jefes de Estado de la región y el exterior. Entre los asistentes confirmados figuran el Rey Felipe VI de España; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Chile, José Antonio Kast; así como los dignatarios de Paraguay, Panamá, Uruguay, Bolivia y Honduras, junto con delegaciones oficiales de China y Aruba.

Keiko Fujimori asume el mando en un momento de fragmentación política, habiendo superado una primera vuelta disputada entre 35 candidaturas y un proceso judicial por presunto financiamiento irregular de campaña que fue declarado nulo por los tribunales en enero de 2025. Su plan de gobierno se centra en la reactivación de la inversión privada, el restablecimiento del orden público y el combate a la criminalidad organizada.