Autoridades de Puebla confirmaron que uno de los dos hombres asesinados a balazos la tarde del sábado 21 de noviembre en la zona de Lomas de Angelópolis era Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Rafael Caro Quintero.

En la misma agresión armada también perdió la vida su escolta, un militar retirado.

Esto informaron las autoridades estatales sobre el doble homicidio.

Asesinan a sobrino de Rafael Caro Quintero

El titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que la víctima identificada como Juan Pablo Quintero Navidad, conocido como “El 25”, era sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Comentó que en el lugar murió su escolta, identificado como Paulino “N”, quien era un militar retirado.

🚨Matan a Juan Pablo Quintero Navidad,“El 25”, sobrino de Rafael Caro Quintero,y a su escolta en Puebla.



Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan. pic.twitter.com/7P2f7p7PQN — Irving (@IrvingPineda) November 22, 2026

Ataque directo contra sobrino de Caro Quintero

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ocoyucan, los hechos se registraron durante la tarde del sábado 21 de noviembre.

La agresión fue en el Bulevar de los Lagos y el Parque Michoacán, dentro del fraccionamiento privado Lomas de Angelópolis III, ubicado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Juan Pablo Quintero presentó heridas de bala

Tras recibir reportes por detonaciones de arma de fuego, elementos policiacos acudieron al fraccionamiento y localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Aunque solicitaron apoyo de paramédicos, estos únicamente confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

¿El sobrino de Caro Quintero tenía que ver con el narcotráfico?

De acuerdo con los datos dados a conocer tras el ataque, Juan Pablo “N” era señalado presuntamente como líder del grupo delictivo conocido como “La Plaza”.

Al ser cuestionado sobre si el doble homicidio está relacionado con actividades del narcotráfico, el secretario de Gobernación respondió que seguirán indagando.

Investigan asesinato de Juan Pablo Quintero

Samuel Aguilar Pala dijo que al lugar acudieron elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, manteniendo vigilancia en el punto.

Aseguró que trabajarán en coordinación con el gobierno federal para saber cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.