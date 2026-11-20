El destino del narcotradicante Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, podría cambiar en Estados Unidos, donde está preso dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Este viernes 20 de noviembre de 2026 se dio a conocer que el capo del extinto Cártel de Guadalajara estaría cerca de alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos para evitar un juicio en Nueva York.

Durante una audiencia en Brooklyn, el juez Frederick Block señaló que aceptaría el trato si las partes llegan a concretarlo. Además, fijó el 30 de noviembre como plazo para que la Fiscalía y la defensa informen sobre el avance de las negociaciones.

Caro Quintero y el homicidio de “Kiki” Camarena, agente de la DEA

Caro Quintero es acusado por Estados Unidos del secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia de EU señala que Caro Quintero creía que Camarena era responsable de haber incitado al gobierno mexicano a confiscar su Rancho Buffalo en Chihuahua.

Los hombres de Caro Quintero, aseguró el Departamento, secuestraron a “Kiki” Camarena y lo llevaron a un lugar donde fue torturado e interrogado durante aproximadamente dos días.

Caro Quintero: de la cárcel en México a EU

El 4 de abril 1985 Caro Quintero fue detenido en Costa Rica. Tras pasar 28 años preso, un tribunal federal ordenó su liberación al considerar que debía ser juzgado en el fuero común y no en el federal.

Pero desde 1985 hasta 2013, desde prisión continuó operando su organización de narcotráfico utilizando a familiares y asociados en el exterior, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

La organización de Caro Quintero traficó grandes cantidades de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos.

Fue liberado en 2013 y se ocultó, pero siguió operando desde diversas ubicaciones en las montañas de Sinaloa con la protección del Cártel de Sinaloa.

El 15 de julio del 2022 fue detenido en Choix, Sinaloa, tras un operativo encabezado por la Marina, así como la Fiscalía General de la República (FGR), y con ayuda de un perro llamado “Max” que logró localizarlo entre los matorrales.

Fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 y tres días después fue procesado en un tribunal federal en Brooklyn por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“El Narco de Narcos” fue procesado por una tercera acusación formal sustitutiva que lo acusa de cuatro cargos:

Un cargo de dirigir una empresa criminal continua, que incluye diez violaciones, incluyendo una conspiración de asesinato

Dos cargos de conspiración de distribución internacional de narcóticos

Un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas

Caro Quintero compareció ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Robert M. Levy, tras ser detenido en México y entregado al Distrito Este de Nueva York.