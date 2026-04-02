Confirman muerte del minero Saúl Alberto; fue uno de los 10 trabajadores secuestrados en Concordia, Sinaloa

Este miércoles 1 de abril la Cámara Minera de México confirmó la muerte del octavo minero de diez secuestrados en Concordia, Sinaloa.

Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien formaba parte del equipo técnico de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, fue hallado sin vida y este miércoles se confimó la identificación de sus restos.

¿Qué pasó con los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa?

La madrugada del 23 de enero de este 2026 un comando irrumpió con violencia en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia. Este inmueble era utilizado por la minera para que sus ingenieros, geólogos y supervisores descansaran mientras trabajaban en el Proyecto Pánuco.

Sin importar que se trataba de personal civil y técnico, el grupo delictivo se llevó por la fuerza a al menos 10 trabajadores, la mayoría originarios de Sonora y Sinaloa.

Localizaron sin vida a minero en fosa clandestina



La Fiscalía de Sinaloa confirmó la identificación del octavo minero hallado en una fosa en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia.



El hombre fue señalado como Alberto Ochoa Pérez, de 39 años de edad, quien fue… pic.twitter.com/weifCQjzwd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Identifican a ocho de los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Con la identificación de Saúl Alberto, la lista de víctimas fatales sube a ocho. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Cámara Minera ya habían confirmado previamente el deceso de otros siete compañeros: José Ángel, Ignacio Aurelio, José Manuel, José Antonio, Jesús Antonio, Javier Emilio y Javier Guillermo.

Todos ellos eran hombres dedicados al sector extractivo que simplemente cumplían con su jornada laboral antes de ser interceptados por el crimen organizado.

AIMMGM exige frenar la impunidad

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y exigencia. Los colegas de las víctimas manifestaron que este hecho "enluta a todo el sector" y pidieron que las autoridades no se limiten a entregar cuerpos, sino que encuentren a los responsables.

La preocupación ha trascendido las fronteras, pues la naturaleza internacional de la empresa afectada ha puesto los ojos del mundo sobre la inseguridad que se vive en las zonas serranas de Sinaloa.

Dos mineros siguen sin aparecer

A pesar de que el hallazgo de los ocho cuerpos, la angustia persiste para otras dos. Miguel Tapia Rayón y Francisco Antonio Esparza continúan en calidad de desaparecidos.

Sus nombres siguen activos en las fichas de la Comisión Estatal de Búsqueda, y sus compañeros han pedido que sigan los rastreos en la región de Concordia .

El riesgo de la inversión minera en México, específicamente en Sinaloa

El Proyecto Pánuco era considerado uno de los desarrollos más importantes para la economía regional, pero este ataque masivo ha puesto todo en duda.

Las familias de los ingenieros asesinados ahora enfrentan un proceso legal largo para buscar justicia, mientras se advierte que, sin seguridad en los campamentos y rutas de trabajo, la minería en el norte del país se volverá una actividad imposible de realizar.