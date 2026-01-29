Secuestran a 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa; empresa canadiense suspende actividades

La violencia producto del crimen organizado sigue marcando a Sinaloa, ahora con el presunto secuestro de trabajadores de la empresa minera canadiense "Vizsla Silver Corp." en el municipio de Concordia.

El caso ha generado preocupación nacional e internacional, pues a más de 10 días de su desaparición, hoy las autoridades siguen sin tener respuesta de su paradero.

Desaparecen ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa

Primeros reportes apuntan a que durante la madrugada del 23 de enero, un comando irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, un inmueble rentado por Vizsla para alojar a su personal técnico.

En ese lugar se encontraban descansando entre 10 y 14 ingenieros, geólogos, supervisores y guardias de seguridad, quienes participarían en actividades del Proyecto Pánuco, uno de los desarrollos mineros más ambiciosos de la región.

El grupo armado se habría llevado por la fuerza a al menos 10 ingenieros, algunos originarios de Sonora, sin que hasta el momento las familias tengan más información.

¿Quiénes son los trabajadores secuestrados?

Entre las víctimas que fueron reportadas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, se encuentran:



Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

José Antonio Jiménez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O

Pablo Osorio Sánchez

Familiares han señalado que al menos siete de los desaparecidos son originarios de Hermosillo, Sonora, quienes se trasladaron a Sinaloa atraídos por las oportunidades laborales del sector minero.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) confirmó oficialmente la desaparición de los trabajadores y emitió un pronunciamiento público expresando su preocupación.

“Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de 10 profesionales de la industria minera en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, señaló la organización.

Comunicado oficial de la minera canadiense

Este 28 de enero, Vizsla Silver Corp. publicó un comunicado desde Vancouver, Canadá, en el que reconoció que diez personas fueron sustraídas de su sitio de operaciones en Concordia, México.

La empresa informó que las autoridades locales ya fueron notificadas y que sus equipos de gestión de crisis y seguridad se encuentran activos.

Asimismo, indicó que ciertas actividades en el Proyecto Pánuco fueron suspendidas de manera temporal como medida preventiva, subrayando que su prioridad inmediata es la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.

