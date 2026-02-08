Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Identifican restos de José Ángel, uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa; hay cuatro detenidos

Autoridades confirmaron el hallazgo de restos en una fosa clandestina de Concordia, Sinaloa, pertencientes a José Ángel Hernández, uno de los mineros desaparecidos.

Encuentran restos de minero desaparecido en Sinaloa
Las autoridades continúan con la búsqueda de los mineros que faltan.
Notas,
Estados

Escrito por:  Jimena Romero

Autoridades federales confirmaron la identificación de los restos del ingeniero José Ángel Hernández Vélez, quien formaba parte del grupo de 10 mineros secuestrados el pasado 28 de enero en el estado de Sinaloa.

El cuerpo fue localizado el pasado 6 de febrero dentro de una fosa clandestina ubicada cerca de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, tras un operativo derivado de las investigaciones por la desaparición de los trabajadores de la empresa Vizsla Silver.

Cómo encontraron el cuerpo de uno de los mineros

El descubrimiento de los restos ocurrió en una zona de difícil acceso en la sierra de Sinaloa. Tras varios días de rastreo con tecnología de punta y binomios caninos, los investigadores localizaron puntos de tierra removida cerca de un rancho en el municipio de Concordia.

Al procesar las fosas, se encontraron evidencias que permitieron a los peritos de la FGR identificar al ingeniero zacatecano, marcando el primer avance en una investigación que ha mantenido el foco en todo el país.

Secuestro de los 10 mineros en Sinaloa

La tragedia comenzó el 28 de enero, cuando un comando armado interceptó a 10 trabajadores que participaban en un proyecto de exploración de la compañía Vizsla Silver. Desde el primer minuto, la empresa denunció el plagio, lo que activó una alerta máxima en la región.

El caso de José Ángel Hernández es un reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan los profesionistas y obreros en las zonas mineras de la Sierra Madre Occidental, donde los grupos delictivos suelen ejercer control sobre el territorio y sus recursos.

Minero asesinado era de Zacatecas

José Ángel, originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, se encontraba en Sinaloa por motivos laborales, ejerciendo su profesión como ingeniero en minas. Su familia, que había reportado su ausencia desde el día del levantamiento, recibió la noticia por parte de la FEMDO en medio de un proceso lleno de incertidumbre.

La identificación de sus restos representa un cierre amargo para sus seres queridos.

Detienen a cuatro sospechosos por secuestro de mineros

Junto con el hallazgo de la fosa, las autoridades informaron sobre la captura de cuatro individuos presuntamente involucrados en el secuestro masivo . Estos sospechosos ya fueron puestos a disposición de un juez de control y se espera que sus declaraciones aporten datos valiosos para localizar a los otros mineros.

La Fiscalía General de la República ha tomado las riendas de la investigación para asegurar que el proceso no quede en la impunidad y se desarticule la célula criminal que operaba en los límites de Concordia.

Qué se sabe de los demás mineros desaparecidos

A pesar de la identificación de José Ángel, la misión de las autoridades está lejos de terminar. Aún falta localizar a los otros hombres que compartían labores con el ingeniero al momento de la agresión. Los trabajos de búsqueda en las inmediaciones de Concordia no se han detenido y se han extendido hacia otros municipios cercanos.

Tags relacionados
Sinaloa

Notas