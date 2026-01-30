Secuestran a 10 ingenieros en Concordia, Sinaloa; AIMMGM exige su rescate inmediato

La crisis de seguridad en Sinaloa ha golpeado a uno de los sectores productivos más importantes del país. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) rompió el silencio para denunciar un hecho alarmante: la privación ilegal de la libertad de 10 profesionales de la industria minera, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

El incidente ocurrió en el municipio de Concordia, una zona serrana que históricamente ha sido estratégica para la minería, pero que en tiempos recientes se ha convertido en un territorio de disputa para grupos del crimen organizado debido a su conexión entre la sierra y la costa.

AIMMGM pide el rescate de 10 mineros secuestrados en Concordia

A través de un comunicado urgente, la AIMMGM expresó su profunda preocupación por el destino de sus colegas, a quienes describió como personas de trabajo y de conducta intachable.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero", se lee en el comunicado.

La organización gremial ha solicitado la intervención directa y urgente del Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por la administración local, para que se desplieguen los operativos necesarios que garanticen la vida y el regreso seguro de las víctimas.

Así secuestraron a 10 mineros en Concordia, zona de riesgo

El secuestro de este grupo de ingenieros y geólogos no es un hecho aislado, sino parte de una espiral de violencia que afecta al estado. Concordia se ubica en el sur de Sinaloa , colindando con Mazatlán y el estado de Durango. Es una región de difícil acceso geográfico, lo que a menudo facilita las operaciones de grupos delictivos que buscan controlar tanto las rutas de trasiego como las actividades económicas lícitas mediante el cobro de piso o el secuestro.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han brindado detalles sobre el operativo de búsqueda ni han confirmado si existe una exigencia de rescate económico. Sin embargo, el gremio minero reiteró que la inseguridad está poniendo en jaque el desarrollo de proyectos en la región.

Este evento resalta la vulnerabilidad de los profesionales que deben adentrarse en zonas remotas para ejercer su labor. Geólogos, topógrafos e ingenieros a menudo quedan en manos de células criminales que operan en la sierra.

La AIMMGM fue clara en su postura: "De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades... a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien".

La comunidad minera nacional se mantiene en vilo, esperando que la movilización de fuerzas federales y estatales —que recientemente anunciaron refuerzos en la entidad— logre ubicar el paradero de los 10 trabajadores antes de que sea demasiado tarde.