Congreso aprueba licencia a Clara Brugada para dejar el cargo de alcaldesa de Iztapalapa

El Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que aprobó la licencia para que la alcaldesa Clara Brugada dejé el cargo temporalmente para participar en el proceso de selección de candidato a la Jefatura de Gobierno de Morena, rumbo a las elecciones del 2024.

La sesión fue presidida por la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, quien abrió a votación la solicitud de la alcaldesa; tras obtener la mayoría decidieron otorgarle 60 días fuera del cargo.

“En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 66, de la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de México se autoriza la licencia temporal a la licencia Clara María Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, misma que surtirá efecto a partir de la fecha solicitada”, dijo Salido ante el pleno.

🚨#IMPORTANTE | Este martes, el #CongresoCDMX aprobó la solicitud de licencia de @ClaraBrugadaM para separarse del cargo de titular de la @Alc_Iztapalapa a partir del próximo 16 de septiembre. pic.twitter.com/1owMTLDazW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

¿Cuándo dejará el cargo Clara Brugada como alcaldesa de Iztapalapa?

¡Toma nota! En redes sociales, el Congreso CDMX compartió la fecha en que la alcaldesa dejara el cargo de manera temporal, será el 16 de septiembre, una vez que se festejen las fiestas patrias en Iztapalapa.

“En votación económica, el Congreso CDMX aprueba solicitud de licencia de @ClaraBrugadaM para separarse del cargo de titular de @Alc_Iztapalapa a partir del 16 de septiembre”, escribieron en su cuenta oficial.

¿Qué puestos se elegirán en las elecciones CDMX 2024?

El próximo 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia del país, pues no sólo se decidirá el rumbo presidencial, también en CDMX elegirán al titular, entre otros puestos están:



Jefatura de Gobierno

66 diputaciones (33 de mayoría, 32 de Representación Proporcional y 1 diputación migrante)

16 alcaldías con sus respectivas concejalías.

Por otra parte, las precampañas para la jefatura de Gobierno de la CDMX iniciarán el próximo 5 de noviembre de 2023 y concluirán el 3 de enero del 2024, de momento políticos como Omar García Harfuch, Sandra Cuevas, inclusive Cuauhtémoc Blanco han expresado sus deseos por participar en la contienda, misma que recientemente dejó Ricardo Monreal.