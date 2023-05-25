Congreso de Perú declara formalmente persona non grata a AMLO

El Congreso de Perú declaró formalmente persona non grata a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, por sus declaraciones sobre asuntos internos del país andino, calificando las intervenciones del mandatario mexicano como “injerencistas”.

El pleno del Congreso peruano aprobó la moción este jueves 25 de marzo, con 60 votos a favor, 40 en contra y tres abstenciones. Aunque desde el lunes pasado, el planteamiento fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Mediante un comunicado, los legisladores de Perú expresaron su rechazo a las “inaceptables declaraciones” de AMLO porque “constituyen una violación del principio de no injerencia en asuntos que son de la jurisdicción de otro estado”.

Con 65 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 6513, que propone declarar persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



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Cabe destacar que desde diciembre, con la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, las relaciones bilaterales entre el país andino y México se han complicado.

¿Qué opina AMLO sobre ser una persona non grata en Perú?

Tras darse a conocer que Perú quería nombrar persona non grata a AMLO, el propio presidente mexicano se pronunció durante la conferencia matutina del martes, donde dijo que para él “sería un timbre de orgullo” y hasta agradeció el hecho.

“Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo”, añadió AMLO en la mañanera.

¿Qué es una persona non grata, como fue declarado AMLO en Perú?

De acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de abril de 1961, una persona non grata es un término utilizado por el derecho internacional para expulsar a un diplomático de otro estado que se encuentra en un territorio. Con dicho nombramiento, se declara persona no aceptada para el país a alguien en específico.

“Toda persona podrá ser declarada ‘non grata’ o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor”, explica el documento.

