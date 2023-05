Perú alista declarar a AMLO persona non grata; “sería un orgullo”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, esto debido a sus declaraciones en respaldo al mandatario depuesto Pedro Castillo, las cuales han sido calificadas como injerencistas e irresponsables por la administración de Dina Boluarte.

En sesión de este martes, los congresistas aprobaron con 11 votos a favor la moción que rechaza las nuevas expresiones de AMLO y que propone declararlo como persona non grata. Ahora, la propuesta irá al Pleno donde se prevé sea ratificado por la mayoría que respalda a Boluarte y aprobó la destitución de Castillo.

Los hechos se suman a una serie de enfrentamientos verbales que han sostenido el gobierno de AMLO y el de Dina Boluarte y que se han intensificado tras la expulsión del embajador de México en Perú y la negativa a entregar la dirección de la Alianza del Pacífico al país andino.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

Sería un orgullo ser declarado persona non grata: AMLO

AMLO, quien confirmó que tenía conocimiento sobre el intento de declararlo persona non grata, mantuvo su postura de respaldo a Pedro Castillo y hasta adelantó que sería un orgullo recibir esa “distinción” por parte del Congreso de Perú.

“Yo no puedo quedarme callado ante eso (el retiro de Pedro Castillo de la presidencia de Perú). Dije en su momento que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos... Si me van a declarar non grato, que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento que sostengo, para mí es un timbre de orgullo que actúen de esa manera que me declaren non grato”, expresó en su conferencia mañanera.

¿Qué significa ser una persona non grata?

La figura de la declaratoria de persona non grata surgió en 1961 con la firma de la Convención de Viena. En ella, los países firmantes establecieron que podrían determinar si una persona no era “grata” para ingresar al país o para ser reconocida como parte de una misión diplomática.

“El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda”, expone el acuerdo.

Por lo regular, la figura se utiliza cuando un embajador o representante de un gobierno extranjero emite posturas que son consideradas como “injerencias”. Usualmente no enfrentan o tienen sanciones jurídicas, salvo la expulsión inmediata del país, hecho que casi siempre ocurre en un periodo no mayo a las 48 horas.